“Vous avez laissé tomber toute l’Espagne”

‘El hormiguero’ a déjà établi parmi son public l’espace qu’ils consacrent à la fin du programme pour donner une carte de 3000 euros à l’appel qu’ils font au hasard. Cependant, lors de l’émission du 30 janvier, un fait s’est produit qui était totalement inattendu pour le public: El Monaguillo a triché et a appelé sa femme.

Pablo Motos et El Monaguillo avec Irene Arcos et Verónica Sánchez dans ‘El hormiguero’

Le comédien a pris la carte, s’assurant qu’il allait la donner à quelqu’un ce soir-là. Pablo Motos a vu comment il l’avait séparé de sa section, mais il a laissé son partenaire prendre les rênes. Pour lui, El Monaguillo a demandé à Irene Arcos et Verónica Sánchez de l’aider à compléter le numéro à appeler. Cependant, cela a sauté cette combinaison de chiffres et en a utilisé un autre qui était très bien connu.

L’appel a reçu une réponse appropriée, remplissant l’ensemble d’applaudissements et de confettis. Mais quand la femme a révélé que son nom était Lola et qu’elle était à Paracuellos del Jarama, Pablo Motos a commencé à tourner et a découvert que la gagnante du prix était la femme d’El Monaguillo. “C’est autant de fois qu’ils ne vous attrapent pas … Avez-vous vu comment il était heureux?”, S’est excusé le collaborateur en réponse aux raisons pour lesquelles il avait falsifié le numéro.

La déception de Pablo Motos

L’atmosphère était pleine de tension, avec une musique à la mesure du moment. “Tu as laissé tomber toute l’Espagne, tu as laissé tomber ta femme“Motos l’a réprimandé.” Nous étions heureux de penser que c’était un vrai moment “, a avoué Arcos, essayant de suivre la blague qui s’était formée sur le plateau pendant que Sanchez riait.” Dans ma tête, c’était plus amusant, ” Le candidat de «Ton visage me ressemble 8» s’est excusé.

“Vous ne savez pas que à la télévision et les gens pensent que tout est un mensonge“, a poursuivi le présentateur.” Ce qui m’a coûté que les gens réalisent que c’est vrai et maintenant vous venez. “La situation a continué de gagner dans le drame, avec El Monaguillo pleurant et riant à parts égales et Motos le proposant comme acteur de “La jetée.” Enfin, le comédien a fermé le spectacle, disant au revoir aux invités et plaçant les téléspectateurs lundi prochain.

