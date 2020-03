«Vous dans votre maison, moi dans la mienne», le nouveau format des créateurs de «Ma maison est à vous» pour le coronavirus

La planète entière connaît une des pandémies les plus importantes de ces derniers temps. L’expansion mondiale rapide de COVID-19 a mis toute la société en échec et la preuve en est ce que l’on vit, par exemple, dans notre pays, l’un des plus touchés par cette crise sanitaire. Aujourd’hui, il y a plus de 11 000 cas diagnostiqués en Espagne, avec 510 personnes décédées et 1 028 qui ont déjà obtenu leur congé. Il est clair que nous sommes confrontés à un grave problème qui a contraint notre gouvernement à vous prenez des mesures sérieuses dans l’état d’alerte dans lequel nous nous trouvons. L’objectif? Quel que soit le coronavirus.

L’une des nouvelles normes plus restrictives est celle de ne pas quitter la maison si ce n’est pas par nécessité absolue, une mesure qui a amené tout le monde à utiliser notre imagination pour nous divertir dans nos maisons. Cela a également été transféré à la télévision, c’est-à-dire que de nombreux formats ont dû être complètement adaptés pour pouvoir se maintenir malgré la crise, tandis que d’autres ont dû suspendre leurs émissions. Parallèlement, nous assistons également à la naissance de nouveaux projets et c’est précisément le cas de «Vous dans votre maison, moi dans la mienne», le nouveau format créé par Proamagna, le producteur responsable de «Ma maison est à vous», par Telecinco.

L’usine Pablo Carrasco prétend que dans ce nouveau pari télévisé les protagonistes sont tous ces spectateurs qui sont aujourd’hui enfermés dans leurs maisons, en attendant que cette grave crise passe. Toute personne qui souhaite partager avec les autres comment elle vit cet enfermement dans sa maison est la bienvenue dans «Toi dans ta maison, moi dans la mienne». Le producteur entend pouvoir capturer dans un format de télévision qui sera construit entre tous, cette vague de solidarité et d’affection qui envahit les foyers espagnols et qu’aujourd’hui on peut vérifier sur les réseaux sociaux, puisqu’il y a des dizaines de vidéos publiées sur la nouvelle routine que chacun a créée chez soi.

Voici comment les vidéos devraient être

Par conséquent, pour participer à ce nouveau programme né au milieu de la crise des coronavirus, les téléspectateurs qui souhaitent partager une vidéo sur les réseaux sociaux qui dure plus d’une minute, bien entendu et bien éclairé, accompagné du hashtag # túentucasayoenlamía. Il est également possible d’envoyer ces images à WhatsApp qui a été activé pour le programme (+34 671 678 694). L’ingéniosité sera sans aucun doute l’arme principale de tous ces spectateurs qui souhaitent impliquer le reste de ce qu’ils font dans leur maison, comment ils partagent ce moment avec leurs voisins ou avec leurs proches à la maison. De cette façon, la vidéo devrait faire une présentation à la caméra, individuelle ou familiale, avec toute activité que vous souhaitez partager. Par la suite, le producteur contactera les téléspectateurs sélectionnés pour le projet.

