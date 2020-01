Vous devez voir Kendall Jenner revisiter ses racines de cheerleading avec le casting de ‘Cheer’ de Netflix

Alors que Kylie Jenner est obsédée par la nouvelle saison de The Bachelor d’ABC, la grande sœur Kendall a apparemment été accrochée à la série documentaire à succès de Netflix, Cheer.

Comme beaucoup de gens, le mannequin est tombé dans le battage médiatique entourant l’équipe d’encouragement compétitive du Navarro College et a récemment admis être un grand fan de la série.

Kendall Jenner | George Pimentel / WireImage

Tant et si bien, qu’elle ne pouvait pas contenir son excitation lorsque le casting de Cheer l’a surprise avec la possibilité de réaliser des cascades avec eux alors qu’ils apparaissaient tous dans un épisode de The Ellen Show.

Jenner était tout sourire alors qu’elle revivait ses jours de cheerleading

La modélisation, l’équitation et la photographie sont peut-être quelques-uns des talents pas si cachés de Jenner, mais ce ne sont pas les seules choses pour lesquelles elle a un talent naturel.

Pour ceux qui suivent le mannequin depuis un certain temps, sachez qu’elle était pom-pom girl de retour au lycée, mais qu’elle a dû abandonner le sport une fois qu’elle s’est davantage familiarisée avec la modélisation.

Bien qu’elle n’ait pas eu la chance de revivre ses jours de gloire depuis lors, Jenner a obtenu sa solution de cheerleading en regardant la série à succès Netflix, Cheer.

Alors qu’elle apparaissait dans un récent épisode de The Ellen Show, la star de Keeping Up with the Kardashians a expliqué à quel point elle aime la série et tout le monde.

Jenner a ensuite fait un voyage dans le passé lorsque DeGeneres a sorti une photo de ses jours de cheerleading qui montrait l’envergure épique du modèle.

Le mannequin a ensuite partagé à quel point elle était obsédée par le talentueux casting de Cheer et a connu la surprise de sa vie quand une des stars de la série, Morgan Simianer, est apparue, ainsi qu’un costume de cheerleading pour Jenner.

Simianer a convaincu le modèle d’effectuer quelques cascades passionnantes – mais terrifiantes – qui se sont avérées si étonnantes que vous n’avez qu’à regarder par vous-même.

Jenner’s a montré ses talents d’encouragement à la télévision nationale avant

Bien que nous n’ayons jamais vu Jenner plus dans son élément alors qu’elle acclamait aux côtés de la distribution de Cheer, ce n’était pas la première fois qu’elle montrait ses talents de cheerleading lorsqu’elle apparaissait dans un talk-show.

En septembre 2019, le mannequin vedette a joué dans un épisode de The Tonight Show avec Jimmy Fallon et a parlé de son expérience de pom-pom girl au lycée.

“J’étais une pom-pom girl”, a avoué Jenner à Fallon. «J’étais dedans. Je pense que j’étais plus dedans car il y avait ce garçon vraiment mignon dans l’équipe de football que j’aimais beaucoup. Donc, je me disais: «Je veux être une pom-pom girl.» Mais j’ai fini par en faire, mes deux meilleures amies sont des filles que j’ai rencontrées de joie. Alors tout a fini par marcher et je me suis tellement amusé, ce fut une expérience cool. »

Fallon a ensuite demandé à Jenner si elle se rappelait encore des acclamations et elle n’a pas hésité à enseigner à l’animateur de talk-show l’un des chants de son équipe de cheerleading.

Maintenant que nous avons vu les talents de cheerleading de Jenner non pas une, mais à deux reprises, nous sommes maintenant convaincus que la modélisation n’est peut-être pas sa seule vocation.