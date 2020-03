Vous en avez pris beaucoup? Apprenez ici comment résoudre la gueule de bois en un clin d’œil

Une fête?, Mauvais amour? Ou une réussite professionnelle? Peu importe la raison: si vous célébrez ou que vous vous défoulez dans l’alcool, quelques boissons généreront la gueule de bois le lendemain. Si c’est très ennuyeux, suivez ces conseils pour le réparer.

3 mars 2020

Avez-vous bu plus de boissons hier soir et vous êtes-vous levé très bouleversé? Vous avez donc gueule de bois

Il s’agit d’un groupe de symptômes désagréables après une forte consommation d’alcool, tels que fatigue et faiblesse, soif excessive et bouche sèche, douleurs musculaires et maux de tête, nausées, vomissements et douleurs à l’estomac, moins de sommeil ou mauvais sommeil. Qualité, entre autres.

Buvez de l’alcool modérément.

Pour cela, certains conseils sont viables, sans avoir à abuser de médicaments.

D’une part, le café est une bonne option et peut-être la plus rapide. Mais rappelez-vous: c’est un diurétique et peut vous aider à vous déshydrater encore plus. Il en va de même pour l’eau.

Que faire de la gueule de bois.

Mangez quelque chose de gras avant de boire car cela retarde l’absorption d’alcool pendant la nuit. Le lendemain, vous pouvez manger des œufs, du yaourt ou des infusions de kion ou de gingembre pour que les nausées disparaissent.

Prenez l’air frais; les organes vitaux, comme le foie, ont besoin de temps pour récupérer et réparer les dommages causés par l’alcool. Mais surtout, n’abusez pas de son apport! Profitez de la nuit différemment et ce sera le même plaisir.

