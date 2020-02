“Vous êtes jaloux parce que vous n’avez plus de Susana”

Le mardi 18 février, «Femmes et hommes et vice versa» a diffusé en direct l’une de leurs émissions spéciales de la semaine de «Les tentations des femmes et des hommes et vice versa», dans laquelle Nagore Robles a reçu la visite de certains des participants de «île», dont Gonzalo Montoya, ex-petite amie de Susana Molina. Une occasion où le programme a montré des images de Fani Carbajo et Christofer Guzmán avant le premier départ pour «Survivors», après quoi Montoya n’a pas hésité à critiquer à nouveau la candidate, obligeant Sofia Suescun à la défendre publiquement.

Gonzalo et Sofía Suescun, confrontés à Fani dans «Les tentations des femmes et des hommes et vice versa»

“Ce qui peut me faire le plus défaut, c’est la tête. Je fais une boucle et je reçois beaucoup d’éclairs. C’est ce que je dois améliorer”, a déclaré Fani, dans une dernière vidéo avec Christofer avant de se diriger vers la réalité de survie, après quoi il a parié à cause de la possibilité que “j’apprends toujours à me détendre et à ne pas me gratter”, car j’étais sûr que votre partenaire s’occuperait de tout. “Vous êtes l’homme de ma vie. Je vous le démontre et je vais vous le prouver”, a expliqué l’ancienne participante de “L’île des tentations” devant son partenaire, qu’elle a reconnu “Ce fut une merde monumentale ce que j’ai fait” et a déclaré que “cela ne se reproduira plus”, déclarations avec lesquelles Gonzalo n’était pas d’accord. “Cette femme est une canaille de la tête aux pieds. Elle va utiliser le pauvre kangourou Christofer pour s’occuper de sa maison”, a critiqué Montoya avec indignation.

“Vous êtes jalouse car ils sont revenus et vous n’avez plus de Susana”, a alors sauté Sofia Suescun. “Pas d’envie, j’ai de la dignité et de la fidélité à l’amitié, chose que Christofer ne sait pas”répondit Gonzalo, à qui Suescun a souligné que “ce n’est pas vous qui appelez le scélérat Fani”. Une opinion similaire à celle partagée par certains des présents, qui ont reproché à Montoya d’avoir mis des conditions à son amitié avec Christofer. “Je l’ai vue sincèrement”, a déclaré Kiko Jiménez. “Cela montre que vous n’avez pas vu la réalité”, a déclaré Gonzalo, car Jiménez avait été “le moment de la remise”. Une opinion à laquelle Kiko a répondu sarcastiquement que Fani “allait battre le record de pêche”, après quoi il a souligné la possibilité qu’il finirait par avoir quelque chose avec d’autres partenaires de la réalité, comme Albert Barranco.

“Fani a déjà obtenu ce qu’il voulait”

“Ça va nous coûter de croire Fani. Autant que je dis, nous l’avons vu en un mois qui ne s’est pas retourné “, a déclaré Estela Grande, qui a déclaré que” j’ai pardonné “une infidélité de la part de Diego, sans donner plus de détails, et a prédit que les deux Fani comme Christofer “va coûter cher” pour surmonter ce qui s’est passé “, car cela a été devant toute l’Espagne.” Pour sa part, Suescun a voulu savoir aux mains d’Alex et Gonzalo, qui avaient rencontré Fani, s’ils croyaient qu’il serait de nouveau infidèle à Christofer pendant son temps de «survivants». “J’espère que je le ferai pour que Christofer réalise tout”Montoya a souhaité, tandis qu’Álex a déclaré qu ‘”il n’y aura pas d’autre infidélité, car Fani a déjà obtenu ce qu’il voulait”.

