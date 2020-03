Vous êtes obsédé par «Babylon Berlin»? Ensuite, vous devez regarder ces émissions et films

Babylon Berlin de Netflix transporte les téléspectateurs dans le monde dynamique de Weimar en Allemagne. La somptueuse série néo-noire allemande se concentre sur un inspecteur de police berlinois nommé Gereon (Volker Bruch) et Charlotte (Liv Lisa Fries), une jeune commis qui rêve de devenir détective. La saison 3 a débarqué sur Netflix début mars, et les fans de la série ont probablement déjà frappé les 12 épisodes.

Malheureusement, nous ne savons pas quand nous aurons plus de Babylon Berlin. Mais étant donné que c’est un succès en Allemagne, il semble qu’une saison 4 soit probable. En attendant, vous pouvez consulter ces autres émissions et films, qui devraient plaire aux fans de la série.

‘Cabaret’

Liza Minnelli dans le rôle de Sally Bowles dans Cabaret | Artistes Alliés / Archives Hulton / .)

Aux États-Unis, la représentation la plus connue de la vie dans la République de Weimar est Cabaret. Basée sur un livre de Christopher Isherwood, la comédie musicale de 1972 se déroule dans le métro bohème de Berlin en 1931, alors que les nazis prennent le pouvoir. Liza Minnelli joue Sally Bowles, une jeune américaine qui se produit au Kit Kat Klub. Elle a remporté l’un des huit Oscars que le film a remportés aux Oscars de 1973. Disponible à la location sur Amazon, iTunes et YouTube.

«The Blue Angel»

Dans la saison 3 de Babylon Berlin, Charlotte et Gideon enquêtent sur le meurtre d’une actrice sur un plateau de tournage. L’Allemagne avait une industrie cinématographique dynamique pendant l’entre-deux-guerres, avec des réalisateurs comme Fritz Lang et Robert Wiene produisant des futurs classiques influents comme M et The Cabinet of Doctor Caligari. Elle abritait également la future icône Marlene Dietrich, qui jouait le cabaret Lola Lola dans la tragique romance The Blue Angel. Le film de 1930 réalisé par Josef von Sternberg est disponible à la location sur Amazon Prime.

«Journal d’une fille perdue»

Louise Brooks dans le journal d’une fille perdue | ullstein bild / ullstein bild via .

L’icône de clapet Louise Brooks a vécu pendant un certain temps en Allemagne, où elle a joué dans plusieurs films réalisés par G.W. Pabst, y compris le Journal d’une fille perdue de 1928. Brooks joue une jeune femme qui tombe enceinte hors du mariage et finit par travailler comme prostituée. Disponible à la location sur YouTube et Amazon.

«Berlin: symphonie d’une grande ville»

Le cadre animé et animé de Berlin fait partie de ce qui rend Babylon Berlin si divertissant. Le documentaire silencieux de Berlin de 1927: Symphonie d’une ville offre un aperçu de ce à quoi ressemblait réellement la métropole qui abrite Gereon et Lotte. Il n’y a pas d’intrigue, vraiment, juste des scènes de la vie dans la capitale allemande. Disponible à la location sur YouTube et Google Play.

«Guerre des générations»

Si vous êtes fasciné par Volker Bruch, qui joue Gereon à Babylon Berlin, alors vous voudrez jeter un œil à Generation War. Cette série en trois parties examine la vie de cinq jeunes Allemands ordinaires pendant la Seconde Guerre mondiale. La série était populaire mais n’était pas sans critiques, certains s’opposant à ce qu’ils considéraient comme une vision aseptisée de l’histoire. Streaming sur Amazon Prime.

‘Foncé’

Les séries dramatiques policières d’une période incroyablement complexe ne sont pas la seule exportation télévisée allemande que vous trouverez sur Netflix. Il y a aussi Dark, une série sinueuse qui se concentre sur l’étrange disparition d’un jeune garçon d’une petite ville, et qui est finalement révélée être liée à un trou de ver qui permet à certains habitants de la ville de faire des allers-retours dans le temps. Deux saisons sont actuellement en streaming sur Netflix.