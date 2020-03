“Vous êtes très sale et petit”

Dans le deuxième volet de «Survivors: Connection Honduras», l’un des plus grands combats entre Elena Rodríguez et Antonio Pavón a vécu au Honduras jusqu’à présent a été publié. Tout a été déclenché par les désagréments qu’Antonio a causés à Elena en sortant et en entrant dans la tente où tout le monde dort. Cette tension s’est déplacée sur le plateau, où la sœur d’Adara et Pavón se sont affrontées pour défendre leurs proches.

Adara et Alicia se disputent sur le plateau

Après avoir montré la vidéo, Jordi González a laissé la place à Alicia, la sœur de Pavón, pour commenter les images, mais elle n’a pas voulu se mouiller trop dans la discussion tandis qu’Adara a décidé de prendre la parole. “Je vais le dire alors, Il l’a piétinée, il a jeté de la terre, il ne l’a pas laissée dormir … Maintenant, il semble que ma mère invente des choses“il a exprimé un grand inconfort. Alicia a immédiatement répondu:”C’est de la démagogie bon marchéL’avez-vous piétiné? Avez-vous vu dans la vidéo? “Cette réponse n’a pas plu à Molinero, qui a continué à affirmer que si sa mère se plaignait, c’était quelque chose.

“Comme si ta mère avait piétiné Hugo publiquement?“C’est la séquence que Alicia donnait à Adara au moment le moins attendu. Cela a fini par enflammer l’ancien concurrent de” Big Brother “qui a pris très peu de temps pour élever la voix:”De quoi s’agit-il? Tu es assez sale et petit“a-t-il répondu avec colère. La discussion a continué pour voir si Pavón avait quitté le magasin 14 fois comme l’a dit Adara, ou une fois comme sa sœur l’a défendu.

Grande tension sur le plateau

“Votre frère est un garçon de balle, il a faim d’avoir de l’importance et de ne pas, il se dispute avec tout le monde “, cria Adara, tandis qu’Alicia continuait de répondre:” Et qu’est-ce que ta mère? “Les deux parlant en même temps et à un volume élevé ont commencé à ne pas se comprendre, puis n’ont pas hésité à taquiner et même jeter des baisers avec beaucoup d’ironie. Ils ont terminé la discussion par un “à plus tard Maricarmen” et “bien faire” avec suffisamment de condescendance, signe qu’ils n’ont rien résolu.

