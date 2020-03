“Vous êtes un geek qui tient pour acquis”

Quand on a connu le début de la relation de Susana Molina et Gonzalo Montoya dans «Gran Hermano», nous pouvions à peine imaginer que des années plus tard, nous allions vivre leur rupture également au format télévision et que les deux allaient devenir des personnages de la presse rose à partir de ce moment. Et oui, c’est précisément ce qui s’est produit. Depuis la fin de l’émission de «L’île des tentations» à Telecinco et Cuatro et il a été révélé que les deux se sont rompus et qu’aujourd’hui ils ont pris des chemins différents, beaucoup a été dit sur leur vie, étant Montoya lui-même qui n’a pas Il a hésité à mettre son ex-petite amie dans l’œil de l’ouragan et c’est comme il l’a révélé dans ‘Viva la vida’, cela et le chanteur Luis Cepeda maintiendraient une relation sentimentale, quelque chose qui ne lui convenait pas puisque l’Andalou était disposé à revenir avec Molina si elle acceptait.

Des messages de Gonzalo contre Luis Cepeda dans les réseaux

Et bien Susana et Cepeda n’ont pas voulu nier ou clarifier cette information, le garçon et Montoya ont déclenché une guerre inattendue sur les réseaux sociaux ce qui souligne sans aucun doute sa rivalité pour Molina. Tout a commencé lorsque l’ancien concurrent de «GH» sur Instagram Stories a publié qu’il ne collaborait pas sur «Viva la vida» car à Madrid aujourd’hui, il n’a pas d’hébergement et en raison de la crise des coronavirus, il a choisi de rester dans sa ville natale pour éviter étant pris au piège dans la capitale espagnole sans endroit fixe pour rester. Le garçon n’a pas hésité à plaisanter avec le fait que “Je ne pense pas que mon ex, qui est avec quelqu’un qui lui chante des chansons tristes à l’oreille, souhaite me souhaiter la bienvenue”, quelque chose qui semble avoir atteint les oreilles de Cepeda.

Indirect de Luis Cepeda?

Et c’est que quelques heures plus tard, Cepeda a utilisé précisément cette phrase pour répondre à un tweet à Raoul Vázquez. “Venez, je chante des chansons tristes à votre oreille” était la phrase publiée par le Galicien et que Gonzalo Montoya a rapidement partagé sur son profil Instagram officiel. “LOL. Pas d’autotune, s’il te plaît, parce que le chant, ce qu’on appelle le chant …”, a été la réponse de l’Andalou avec une capture du tweet original de Cepeda. Une image qui a sans aucun doute suscité d’innombrables commentaires parmi les adeptes de l’artiste. Pour cette raison, Gonzalo Montoya n’a pas hésité à continuer à parler du sujet, cette fois sur Twitter et à lancer des attaques énergiques contre ce qui pourrait être le nouveau petit ami de Susana.

Réponse de Gonzalo Montoya

“Premièrement, je n’ai mentionné personne dans ma vidéo. Deuxièmement, vous êtes un geek que vous prenez pour acquis, maintenant n’effacez pas la blague. Troisièmement, ma petite blague n’avait pas de mal, je me fiche de qui est Susana et quatrièmement, prenez votre vie un peu plus en riant, fou! “était le texte du tweet énergique avec lequel Montoya a accusé très dur contre Cepeda. Pour l’instant, l’artiste a préféré ne pas entrer dans ce différend et se concentrer sur sa carrière musicale, surtout maintenant qu’il réussit avec “Gentleman”, le nouveau single qui est déjà devenu le numéro un des ventes sur les plateformes numériques.

.