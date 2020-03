Vous les avez manqué dans les théâtres? ‘The Hunt’ et ‘The Invisible Man’ sont maintenant en streaming sur tous les principaux points de vente VOD!

Cela avait été promis plus tôt cette semaine et maintenant Universal a réalisé des films Blumhouse L’homme invisible et La chasse, très peu de temps après leur sortie en salles, disponible en location VOD.

Les deux films peuvent être visionnés à la maison avec des locations numériques de 48 heures pour 19,99 $ chacune. Vous les trouverez sur Prime Video, Apple TV, Xfinity, Google Play, Vudu et Fandango Now.

Vous pouvez également regarder ce soir avec les cinéastes sur Twitter:

LA CHASSE

Producteur Jason Blum (@jason_blum)

Réalisateur Craig Zobel (@craigzobel)

16 h 30 HNP / 19 h 30 HNE

Suivez le hashtag #TheHuntMovieAtHome

L’HOMME INVISIBLE

Réalisateur Leigh Whannell (@LWhannell)

18 h 30 HNP / 21 h 30 HNE

Suivez le hashtag #TheInvisibleManAtHome

Meagan a passé en revue The Invisible Man et The Hunt pour nous, alors cliquez sur ces liens pour les lire.

Ce jeu de «VOD Premium» révolutionnaire d’Universal fait suite à la pandémie de COVID-19 qui a forcé les cinémas du monde entier à fermer pendant plusieurs semaines / mois.

Comme nous vous l’avons pressé la semaine dernière: RESTEZ À LA MAISON. REGARDEZ L’HORREUR.