Vous manquez d’aller au cinéma aussi? Nous vous offrons des coupons Cinépolis Klic

Pour les cinéphiles, ce sont des moments difficiles. Eh bien, pour tout le monde, mais plus d’un nous a brisé le cœur lorsque nous avons vu aux informations que les cinémas fermaient indéfiniment. Bien qu’il existe de nombreux moyens et canaux de divertissement à la maison grâce à Internet, il y en a un qui vous propose des sorties presque presque aujourd’hui: Cinépolis KLIC.

Ne dites pas au revoir aux films!

Mieux vaut l’obtenir à la maison! Des films classiques à 39 MXN $, aux premières fraîchement sorties du four en tant que vainqueur historique des Oscars «Parasite» directement sur votre écran d’accueil. Cinépolis KLIC est ce que les cinéphiles vont alléger pour nous: c’est la plateforme en ligne de Cinépolis pour que vous puissiez profiter du meilleur du septième art.

Chez Cinépolis KLIC, il y a tout: avez-vous des bébés? parce qu’il y a un contenu spécial pour eux, Les saisons de Game Of Thrones sont toutes pour vous de mettre le marathon à l’aise; il y a aussi des premières de films presque presque téléchargées à partir du panneau d’affichage et il y a aussi des classiques, tous au même endroit. Vous ne payez que pour le contenu que vous souhaitez voir, et le tour est joué. L’inscription est gratuite, l’inscription est gratuite et nous avons des coupons à gratter ce mois-ci …

Nous vous donnons un coupon à essayer

En plus d’avoir des promotions spéciales pour que vous ne vous ennuyiez pas avec cette quarantaine, comme vous inscrire gratuitement et avoir votre premier loyer gratuit, ou une location-cadeau pour chaque transaction que vous effectuez, nous Nous avons 15 coupons que nous allons donner avec une valeur de 99MXN $ pour louer du contenu. Alors faites attention, voici comment vous pouvez en gagner un:

Étape 1: Partagez cette note et dites-nous quel est votre film préféré, le tout dans un tweet en utilisant HT #KLICxSopitas.

Étape 2: Dites-nous dans un autre tweet ce qui vous manque le plus d’aller voir des films à Cinépolis, en utilisant HT #KLICxSopitas.

Étape 3: Terminé, remplissez ce formulaire avec vos données et les deux liens.

Le lauréat sera choisi pour sa créativité avec les tweets, par l’équipe éditoriale de Sopitas, donc il en a vraiment envie.

IMPORTANT:

Pour participer, vous devez avoir aimé Sopitas et SopitasFM sur Twitter, Facebook et Instagram.

Les gagnants seront informés par e-mail.

Cette dynamique commence le vendredi 27 mars 2020 et se termine le lundi 30 mars 2020.

Les gagnants seront informés le mardi 31 mars 2020 dans la matinée.

Le courrier qui arrive avant ou après l’heure prévue sera disqualifié.

Nous nous réservons le droit de ne pas considérer les participants pour des pratiques suspectes ou malveillantes.