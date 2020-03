Vous n’avez pas besoin de couvre-bouche pour prévenir le coronavirus; pourrait augmenter le risque d’infection

Pouvez-vous vraiment empêcher le coronavirus en utilisant des couvercles buccaux?

La transmission de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, a officiellement commencé en Amérique latine, à partir de cas au Mexique et au Brésil. Jusqu’à présent, aucun décès n’a été confirmé. La réponse humaine naturelle à une maladie nouvelle et étrange qui se rapproche de l’endroit où vous vivez est de ressentir de l’anxiété et de vouloir FAIRE QUELQUE CHOSE. C’est pourquoi de nombreuses personnes achètent et stockent des protège-dents. Mais même si je pouvais en acheter un au milieu de la pénurie mondiale, le devrais-je?

Non.

Et si vous avez déjà des masques, devez-vous les porter lorsque vous sortez?

Non.

Même s’il y a des cas de COVID-19 dans votre communauté?

Même s’il y a des cas sur le côté, la réponse est non, vous n’avez PAS besoin de mettre ou d’utiliser un masque pour vous protéger contre le coronavirus. Non seulement vous n’en avez pas besoin, mais vous ne devez pas les utiliser, selon le spécialiste de la prévention des infections Eli Perencevich, professeur de médecine et d’épidémiologie à la faculté de médecine de l’Université de l’Iowa.

“Une personne en bonne santé moyenne n’a pas besoin d’avoir un masque et elle ne devrait pas porter de masque”, a déclaré le Dr Perencevich. «Il n’y a aucune preuve que le port de masques chez des personnes en bonne santé les protège. Ils sont mal utilisés et peuvent augmenter le risque d’infection car ils touchent plus fréquemment leur visage.

N’utilisez un couvre-bouche que si vous êtes malade

La plupart des gens qui achètent des couvre-bouches n’en obtiennent pas de toute façon qui empêche le virus d’atteindre leur bouche ou leur nez. Le coronavirus se transmet par gouttes et non par voie aérienne. Cela signifie que vous ne pouvez pas l’inhaler au hasard, mais cela signifie également que l’embout buccal que vous voyez que les gens utilisent n’aidera pas. Ces masques sont conçus pour garder les gouttes à l’intérieur, pas pour les garder à l’extérieur, et sont destinés à empêcher quiconque les utilise de rendre les autres malades.

“La seule fois où vous voudriez un embout buccal, c’est si vous êtes malade et devez quitter la maison”, a déclaré le Dr Perencevich. «Si vous avez la grippe ou pensez avoir le COVID-19, c’est lorsque vous portez un masque pour protéger les autres. À la maison, si vous vous sentez malade, vous devez porter un masque pour protéger les membres de votre famille.

“Si vous prenez soin de quelqu’un avec COVID-19 chez vous, il est conseillé de porter un masque lorsque vous êtes près de cette personne, et que la personne malade porte également un masque”, a déclaré le Dr Perencevich et suivre les étapes proposées par l’OMS. .

Certaines personnes pensent que le coronavirus est “dans l’air”, il est important de noter que le virus n’est pas transmis par l’air selon la définition scientifique utilisée pour les agents pathogènes tels que la tuberculose ou la rougeole. Des gouttelettes peuvent être aérosolisées pour certains virus, mais rien ne prouve encore que ce coronavirus puisse être respiré lorsqu’un individu infecté à proximité expire.

Comment vraiment vous protéger de COVID-19

Vous l’avez déjà entendu ou lu à maintes reprises: la meilleure façon de vous protéger du coronavirus est vraiment de vous laver les mains régulièrement avec du savon et de l’eau.

Karen Fleming, professeur de biophysique à l’Université Johns Hopkins, a expliqué sur Twitter pourquoi: “Le coronavirus est un virus” enveloppé “, ce qui signifie qu’il a une couche externe de membrane lipidique”, une couche externe de graisse. “Se laver les mains avec du savon et de l’eau a la capacité de” dissoudre “cette couche de graisse grasse et de tuer le virus”, a-t-il déclaré.

Message d’intérêt public pour les non-scientifiques: vous vous demandez pourquoi tout le monde met l’accent sur le lavage des mains? Cela semble banal, mais le savon EST vraiment une arme incroyable que nous avons tous chez nous. En effet, le coronavirus est un virus «enveloppé», ce qui signifie qu’il a une couche de membrane lipidique externe.

1/3

– Karen Fleming (@KarenFlemingPhD) 28 février 2020

Lavez-vous les mains avant et après avoir mangé et essayez de vous entraîner à ne pas toucher votre visage, “en particulier votre bouche et votre nez”, a déclaré le Dr Perencevich. Ayez également un désinfectant pour les mains avec vous au cas où vous ne pourriez pas atteindre l’eau et le savon après avoir touché votre visage ou toute autre surface chargée de germes (comme les boutons de porte).

“Le fait qu’il s’agisse d’un virus respiratoire ne signifie pas qu’il pénètre dans votre corps par la respiration”, a-t-il déclaré. «Vous pouvez entrer lorsque vos mains contaminées touchent votre bouche ou votre visage. Alors lavez-vous les mains et ne touchez pas votre bouche ou votre visage sans vous laver les mains au préalable.

Vous pouvez également vous protéger par l’éloignement social: si vous voyez quelqu’un tousser ou éternuer ou avoir l’air malade, restez à au moins trois pieds, car c’est aussi loin que les gouttes se déplaceront.

Vous connaissez sûrement quelqu’un qui a déjà acheté un lot complet de couvercles buccaux, Partagez cette note afin que plus de gens découvrent à quel point il est improductif de les utiliser s’ils sont en bonne santé.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: