“Vous n’avez pas besoin d’être gai ou lesbien; cela s’appelle l’empathie”

“Cet homme va vous donner une conférence dont je pense que nous avons tous besoin.” Voici comment Noemí Galera a présenté Paco Tomás, journaliste et activiste LGTBI qui a visité l’Académie samedi de «OT 2020» pour partager avec les candidats un exposé sur la diversité affective-sexuelle. Après avoir discerné entre l’orientation sexuelle et l’identité de genre, quelque chose que tout le monde semblait clair, il s’est plongé dans le importance de mettre fin aux rôles et expressions de genre, motif de la visite après les propos homophobes de Jésus lorsque ses compagnons se sont réconciliés jeudi dernier.

Paco Tomás, dans ‘OT 2020’

“Les rôles sont une construction sociale, de la façon dont nous devons nous comporter en homme ou en femme. Ce sont des idées préconçues qui doivent être démantelées. Où est-il écrit qu’un homme ne peut pas porter de jupe?“, a déclaré le journaliste, en présentant une série d’artistes, tels que David Bowie et Boy George, qui ont aidé à briser ces moules.” Parfois, nous nous réfugions dans ce que nous voyons à la télévision. Il y a beaucoup d’enfants qui vous regardent et tout commentaire que vous faites qui peut être interprété comme négatif me fait à nouveau peur à la maison et, pire encore, que quelqu’un puisse se sentir légitimé à l’insulte et à l’agression “, at-il expliqué.

Le militant a invité les candidats à se mettre à la place des autres et à réfléchir à deux fois avant de dire des choses: “Il n’est pas nécessaire d’être gai ou lesbien; cela s’appelle l’empathie. Ne vous laissez pas emporter par des impulsions et pensez que vous pouvez aider beaucoup de gens“, a-t-il affirmé dans le but, entre tous,” de créer une société meilleure, où personne ne pleure d’être tel qu’il est “.

La réaction de Rafa, Eli et Nia

Lorsqu’il a demandé l’avis des candidats, Rafa est intervenu pour parler des “intentions” de certains commentaires: “Je peux dire quelque chose à un ami qui plaisante, mais je ne le dis pas méprisant“, auquel Paco a répondu:”Mais vous ne savez pas comment je le reçois. Si je ne ris pas, ce n’est pas une blague. La blague est un code. ”

Eli a parlé de son expérience: “Parfois, ils me regardent mortellement. Avant, je me sentais triste, mais maintenant je me fâche. Personne n’a plus de droits que moi parce qu’il est hétérosexuel. Je suis passé par là et j’ai laissé ça et je n’ai jamais caché. “Nia a également donné son point de vue:” Ce que vous avez à faire est de le normaliser, par exemple, je me considère bisexuelle parce que j’arrive à attirer les femmes, mes amis cela ne les surprend pas et il doit en être ainsi, c’est normal. “

