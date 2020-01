Vous ne croirez pas cette théorie effrayante sur la fille de Kim Kardashian et Kanye West

Kim Kardashian et Kanye West sont des parents de célébrités célèbres, avec une belle maison, une famille heureuse et une richesse apparemment sans fin. Bien que le couple fasse parfois des choses controversées, il a surmonté tous les obstacles mis sur son chemin avec une relative facilité et un tas de cool. Pourtant, il est possible que la vie de famille de West et Kardashian soit trop parfaite – et il y a un an, certains fans de Reddit ont présenté une théorie bizarre qui pourrait certainement aider à expliquer à quel point leur fille cadette, Chicago West, a un charme parfait.

Certains fans pensaient que Kylie Jenner portait le bébé de Kim Kardashian

Kardashian a porté seule ses deux premiers enfants avec West, mais a connu des grossesses difficiles. En fait, elle souffrait d’une affection appelée placenta accreta, qui fait que le placenta est profondément ancré dans l’utérus, de sorte qu’il ne peut pas être séparé après l’accouchement.

La condition peut également provoquer l’infertilité et d’autres problèmes de santé graves. C’était un problème avec le couple parce qu’ils voulaient beaucoup avoir une grande famille.

Lorsque Kardashian et West ont annoncé en 2017 qu’ils attendaient un troisième enfant et que le bébé serait porté par une mère porteuse, le moulin à rumeurs a commencé à travailler en heures supplémentaires. De nombreux fans ont émis l’hypothèse que la sœur cadette de Kardashian, Kylie Jenner, était en fait la mère porteuse de Kardashian.

Les rumeurs ont été alimentées par le fait que Jenner était apparemment enceinte, mais qu’elle n’était pas disposée à confirmer ou à parler de sa grossesse. Il s’est avéré que Jenner transportait sa fille avec Travis Scott.

Kardashian elle-même a critiqué la rumeur en révélant qu’elle et West avaient passé par une agence afin de trouver leur mère porteuse. En janvier 2018, leur fille, Chicago West est née.

La théorie lointaine sur Chicago West

Chicago West est sans aucun doute un beau bébé. De nombreux fans ont déclaré qu’ils pensaient que Chicago West ressemblait le plus à Kardashian, parmi tous les enfants de la famille.

Pourtant, certains fans sur Reddit ont souligné des connexions inquiétantes. L’affiche originale sur Reddit affirmait que Chicago West est en fait «un robot / poupée IA créé par Donda (la société de Kanye)». La théorie peut sembler incroyablement bizarre, mais elle est confortée par le fait que West a toujours été très intéressé par la technologie. progresse et a consacré beaucoup de temps et de ressources au développement de son entreprise technologique.

L’affiche a également déclaré que Chicago West semble souvent inexpressif, ne parle pas souvent et n’aime pas être câliné ou détenu très souvent – sur la base de vidéos partagées sur les pages de médias sociaux de Kim Kardashian.

Alors que quelques personnes ont commenté le fil de discussion en déclarant que la théorie était «ridicule», beaucoup d’autres ont dit qu’elles pouvaient le voir se produire et que si Chicago West est, en fait, un robot très avancé, ils ne seraient pas surpris.

Kim Kardashian n’a jamais abordé la théorie de Chicago West

Bien que Kardashian n’ait pas tardé à claquer l’idée que Kylie Jenner n’était pas sa mère porteuse, elle est restée silencieuse sur l’idée que sa plus jeune fille, Chicago West, est un robot. Cela pourrait être dû au fait qu’elle n’a jamais entendu la théorie, ce qui est peu probable, étant donné que les médias sociaux et la compréhension d’Internet font partie de son travail. Ou parce que la théorie est tellement bizarre qu’elle ne veut pas s’engager à lui donner l’heure de la journée.

Certes, elle a soutenu son mari dans tout ce qu’il a fait, et il semble probable qu’elle accepterait presque tout ce qu’il a suggéré. Même si la théorie semble au départ très dérangeante, au pays d’Hollywood et de la culture des célébrités, tout est possible.