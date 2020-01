Vous ne croirez pas combien d’argent Kylie Jenner et Travis Scott dépensent pour le 2e anniversaire de Stormi

Stormi Webster grandit! Le 1er février, elle fêtera son deuxième anniversaire – et ses parents se donnent à fond pour son grand jour. Les rapports indiquent que Kylie Jenner et Travis Scott prévoient une fête épique pour leur petite fille et que le prix est assez élevé.

Travis Scott, Stormi Webster et Kylie Jenner sur le tapis rouge en août 2019 | Rich Fury / .

En savoir plus sur le 2e anniversaire de Stormi Webster

Jenner a tweeté en décembre 2019 que la fête de Stormi serait «folle» – et elle ne plaisantait clairement pas. Le 26 janvier, TMZ a rapporté que Jenner et Scott avaient réservé un immense espace de studio pour les amis et les membres de leur famille et qu’ils paieraient au moins 100 000 $ pour les festivités.

Le thème de la fête n’est pas clair. Mais des sources ont déclaré au magasin qu’il pourrait être inspiré par l’amour de Stormi pour les «trolls». Les fans se souviendront que Jenner et Scott ont surpris Stormi en décembre 2019 avec une visite de Poppy, un personnage du film d’animation, et qu’elle l’a adoré.

Au moment de l’écriture, ni Jenner ni Scott n’ont dit grand-chose sur la fête et ils ne le feront probablement pas avant que cela se produise. Une source a déclaré à HollywoodLife le 20 janvier que le magnat de Kylie Cosmetics avait essayé de garder le secret, mais a noté que la célébration serait «énorme et exagérée».

“Elle a fait une tonne de réunions et s’assure que chaque petit détail est pris en charge avec le planificateur de fête”, a poursuivi la source. “Elle aime que tout soit personnalisé avec des couleurs, des gravures, des embellissements, etc. Comme toute fête Kardashian, aucun détail ne sera manqué.”

Qu’est-ce que Stormi a fait pour son premier anniversaire?

En 2019, Jenner et Scott ont organisé une fête sur le thème du parc d’attractions surnommée «Stormi-World». Le nom a joué sur l’album Astroworld, nominé aux Grammy Awards, en 2018.

La fête comprenait des promenades de carnaval, des jeux, une performance de Baby Shark et de la nourriture – y compris des pizzas et des bretzels. L’entrée de l’événement s’est moquée de la couverture d’Astroworld, donc les invités sont entrés par un gonflable de la tête de Stormi.

Le coût de l’événement n’est pas clair. Mais nous savons que Jenner et Scott n’épargnent aucune dépense en ce qui concerne leur petite fille. Ils ont tendance à lui faire des folies et à la surprendre avec des cadeaux haut de gamme. Il ne serait donc pas choquant de dépenser une cargaison d’argent sur le shindig.

Pour célébrer le grand jour de Stormi, Jenner a publié un hommage sur Instagram à propos de sa fille, qu’elle a accueillie en février 2018 après avoir caché toute sa grossesse au public.

«Comment ai-je eu la chance d’avoir un bébé aussi doux, intelligent et heureux. je n’aurais pas pu rêver, tempête », a écrit Jenner. «Je souhaite que tu puisses rester ce petit pour toujours et que je puisse protéger ton sourire contagieux et ton rire. Je sais que vous ne vous souviendrez pas beaucoup de la première année de votre vie, mais je prie pour que vous n’oublierez jamais de continuer à partager votre joie et vos rires avec le monde. mon amour grandit pour toi à mille lieues par minute. chaque jour avec toi est le plus beau jour de ma vie. joyeux anniversaire à mon ange sur terre. “

Aww! Nous avons hâte de voir ce qu’ils ont prévu pour le deuxième anniversaire de Stormi.