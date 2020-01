Vous ne croirez pas combien de livres de Nicholas Sparks sont devenus des films

L’auteur Nicholas Sparks est responsable de l’écriture des histoires derrière de nombreux films romantiques ou, comme certains pourraient le dire sappy. Il a écrit plus de 20 romans, dont beaucoup ont continué à orner le grand écran dans des adaptations cinématographiques. À venir, découvrez combien de livres de Sparks sont devenus des films.

1. «Message dans une bouteille»

Le premier roman de Sparks à devenir un film est arrivé en 1999 avec la sortie de Message in a Bottle Dans le film avec Robin Wright et les lauréats des Oscars Kevin Costner et Paul Newman, une femme trouve une lettre d’amour dans une bouteille sur la plage et traque le propriétaire.

2. «Une promenade inoubliable»

Après le succès de Message in a Bottle, A Walk to Remember est venu en 2002. Mandy Moore – qui incarne maintenant Rebecca Pearson dans This Is Us de NBC – a joué Jamie Sullivan en face du mauvais garçon de Shane West nommé Landon Carter.

Mandy Moore et Shane West dans «A Walk to Remember» | Warner Brothers / .

Dans l’histoire d’amour attirée par les contraires, Jamie et Landon deviennent inséparables, mais leur romance est écourtée – bien que les fans aient une théorie sur le destin de Jamie – lorsque le personnage de Moore meurt d’un cancer.

3. «Le cahier»

On peut dire que le livre devenu film le plus populaire de Sparks est The Notebook de 2004 avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. Bien que les deux acteurs se détestaient au début – Gosling voulait que son coéquipier démarre le tournage – ils avaient une chimie à l’écran et les deux ont commencé à sortir ensemble plus tard. Regardez simplement la célèbre scène de bateau du film ci-dessous pour voir les étincelles voler.

4. «Nuits à Rodanthe»

L’année 2008 a marqué une réunion pour les acteurs infidèles Diana Lane et Richard Gere. Des nuits à Rodanthe les ont trouvés jouant une mère dévouée (Lane) et un chirurgien (Gere) qui finissent tous deux par rester dans la même auberge, réfléchissant séparément sur leur vie. Ils se rencontrent et une romance s’ensuit.

5. «Cher John»

Amanda Seyfried et Channing Tatum ont joué dans Dear John, un film de 2010 où le soldat John Tyree (Tatum) rencontre l’étudiante Savannah Curtis (Seyfried) pendant les vacances de printemps. Ils tombent amoureux mais leur relation est mise à l’épreuve lorsque John est déployé.

6. ‘The Last Song’

Miley Cyrus et Liam Hemsworth tiennent le premier rôle dans The Last Song en 2010 – c’est là que l’ancien mari et la femme se sont rencontrés pour la première fois – un film se déroulant dans une petite ville au bord de la plage racontant l’histoire d’une relation entre une adolescente et son ancien père (Greg Kinnear) qui tombe l’amour avec un garçon du coin (Hemsworth) lors de sa visite.

7. «The Lucky One»

Zac Efron et Orange est la star de Taylor Schilling du New Black dans The Lucky One en 2012. Efron incarne un sergent des Marines américain Logan Thibault qui est rentré chez lui après trois tours de service en Irak. Il a emporté avec lui une photographie d’une femme (Schilling) qu’il a trouvée – qu’il considère comme son porte-bonheur – et à son retour, il cherche à la retrouver.

8. «Safe Haven»

Julianne Hough et Josh Duhamel sont les vedettes de Safe Haven en 2013, un film sur une mystérieuse femme (Hough) qui recommence dans une petite ville. Elle commence une relation avec Alex (Duhamel) mais son passé la rattrape et met sa nouvelle vie et ceux qui y sont en danger.

9. «Le meilleur de moi»

Dawson (James Marsden) et Amanda (Michelle Monaghan) sont des amies du secondaire dans The Best of Me de 2014 qui se retrouvent lors des funérailles d’un ami 20 ans plus tard. Ils ravivent leur romance mais se souviennent rapidement des problèmes qu’ils avaient dans leur relation alors que les adolescents persistent encore aujourd’hui.

10. «The Longest Ride»

2015 The Longest Ride met en vedette Britt Robertson et Scott Eastwood en tant qu’étudiante Sophia (Robertson) et Luke (Eastwood), un ancien champion de taureau tentant de reprendre le sport après une blessure grave. Un jour, les deux personnages croisent Ira (Alan Alda), qui partage avec eux l’histoire de lui et de la romance de sa défunte épouse.

11. «Le choix»

Les voisins Travis Shaw (Benjamin Walker) et Gabby Holland (Teresa Palmer) se rencontrent en tant que voisins dans The Choice de 2016. Ils tombent amoureux mais il y a un hic; Gabby a un petit ami (Tom Welling). Au milieu du drame relationnel, Gabby entre dans un accident de voiture qui change la vie.