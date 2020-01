Vous ne croirez pas combien de temps il a fallu à Ariana Grande pour lui écrire l’album entier «Merci U, suivant»

Depuis la sortie de son cinquième album studio Thank U, Next, Ariana Grande a pratiquement battu tous les records de l’histoire musicale.

L’album du chanteur en 2019 a remporté de nombreux honneurs cette année, notamment parce qu’il s’agit du plus grand début de streaming pour un album pop. De plus, trois chansons de l’album occupaient consécutivement les premières places des palmarès musicaux de Billboard; quelque chose qui n’avait été fait par aucun artiste depuis les Beatles en 1964.

Ariana Grande | Jim Spellman / WireImage

Bien que beaucoup considèrent Thank U, Next comme une œuvre d’art, cet album est venu pendant une période très éprouvante de la vie de Grande et était sur le point d’être mis en veilleuse.

Cependant, la chanteuse a canalisé son chagrin dans la musique et a créé son plus grand disque à ce jour en seulement quelques jours.

“Merci U, Suivant” n’a presque pas eu lieu

La carrière de Grande a atteint un sommet historique ces derniers temps, et tout cela en raison de son dernier jalon de la musique pop.

Quelques mois après la sortie de son album Sweetener, Grande a abandonné Thank U, Next, qui s’est vendu à plus de 360 ​​000 exemplaires au cours de sa première semaine et a rapidement grimpé les palmarès tout en battant des records majeurs dans le processus.

Bien que cet album incroyable – qui reste toujours au top – puisse être le meilleur travail de Grande à ce jour, le suivi de Sweetener était très proche de ne pas se produire du tout.

Après la mort tragique de son ex-petit ami, Mac Miller, en septembre 2018, Grande s’est retrouvée dans une période difficile et ne voulait pas vraiment faire grand-chose pendant qu’elle pleurait.

“Il y avait un moment où Ariana ne voulait rien faire”, a déclaré Victoria Rollin, BFF de Grande et Thank U, Next co-auteur, à Rolling Stone en février 2019.

Bien que la chanteuse ait prévu du temps en studio avec son équipe musicale, personne ne savait vraiment si elle allait trouver la force de travailler sur de nouveaux morceaux.

“Quand nous avons entendu cela [Miller died] nous n’étions pas sûrs que ces séances allaient être encore en cours », a déclaré le compositeur et multi-instrumentiste Jameel Roberts à la chaîne.

“Elle n’allait pas faire de tournée”, a poursuivi Monét. «C’était comme si« les prochains mois sont annulés, c’est vraiment difficile pour moi, je ne veux pas bouger. »»

Une fois que Grande est entrée dans l’écriture, elle ne s’est pas arrêtée

Quelques semaines après que Grande ait envisagé de ne pas travailler sur de nouvelles musiques, elle a finalement trouvé la force de s’envoler pour New York et de commencer à écrire avec des collaborateurs de longue date, Max Martin et Savan Kotecha.

Grande a également rencontré Monét et ensemble, avec Martin et Kotecha, ils ont aidé la chanteuse à canaliser sa douleur en paroles.

«Il va sans dire que ce fut une période très éprouvante, mais la musique est naturellement un mécanisme de guérison», a expliqué Monét. “C’est ce à quoi nous nous accrochions – avec quelques verres de champagne.”

La chanteuse et son équipe d’écriture ont été très productives à partir de ce moment et ont fini par terminer l’intégralité de l’album Thank U, Next en seulement deux semaines.

“La première semaine, nous avions déjà environ neuf chansons”, a expliqué Monét. “Ensuite, nous avons passé la semaine suivante à les nettoyer, à ajouter plus de choses, à faire de la production, à couper quelques chansons de plus.”

Avec de nombreuses chansons reflétant les difficultés rencontrées par Grande au cours de l’année écoulée et certaines faisant référence à ses relations passées, cet album est rapidement devenu un favori des fans.

Les arianators du monde entier ont adoré que la pop star ne retienne pas ses émotions et ont apprécié qu’elle prenne un risque en créant des chansons qui parlaient de croissance personnelle et de surmonter le chagrin.

Cet album continue d’être très populaire en raison de ses pistes optimistes et de ses ballades entraînantes. Et en raison de son règne continu au sommet, Grande et son album sont tous deux nominés pour les CINQ Grammy Awards cette année: meilleure performance solo pop, meilleur duo pop / performance de groupe, disque de l’année, album de l’année et meilleur chant pop. Album.

Merci U, Next a certainement eu un impact énorme sur les auditeurs et Grande, et nous avons hâte de voir quels autres disques cet album battra à l’avenir.