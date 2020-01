“Vous ne pouvez pas dire cela à la radio”

Est-ce vraiment une chose?



Les choses sont devenues un peu tendues sur The Breakfast Club récemment quand Angela Yee a dit un certain mot qui a rendu DJ Envy mal à l’aise. En parcourant le Rumor Report, comme d’habitude, Angela lisait une histoire quand les choses ont tourné. “D’accord, Damon Dash”, a-t-elle commencé. “Il est très en colère contre WeTV et c’est parce qu’il dit qu’ils sont revenus sur une promesse.” Dans un clip qu’Angela a partagé sur Instagram, il passe ensuite à DJ Envy lui demandant: “Et vous avez cité Dame Dash lorsque vous avez lu la déclaration au début, n’est-ce pas? Quand vous avez dit le “nouveau mot”? “

Gabe Ginsberg / Intermittent / .

Angela et Charlamagne Tha God étaient confus. Angela a répondu: “Quand j’ai dit quoi?” Charlamagne intervient, “Le ‘re-word’?” L’envie est imperturbable quand il déclare: «Le« re-n-word ». Vous citiez Dame Dash. ” Pourtant, personne ne saisit de quoi il parle, mais il est douloureusement évident qu’il fait référence à quand Angela a utilisé le mot «renié».

Le mot «renoncer» signifie révoquer quelque chose ou revenir sur une promesse, mais Envy ne l’avait toujours pas. En regardant le clip, les téléspectateurs peuvent entendre quelques personnes rire pendant le silence gênant. “C’est ‘re-neg'”, dit Envy, en insistant sur la prononciation. Angela et Charlamagne disaient “re-nig”, quelque chose que Envy a mentionné ne pouvait pas être dit à la radio.

Charlamagne répond: “Que n * gga? Que dites-vous? Je suis confus.” L’envie défie Charlamagne et ils s’engagent dans un va-et-vient alors que Charlamagne répète le mot encore et encore. Angela a partagé le clip sur Instagram et voulait savoir si elle avait tort d’utiliser le “re-n-word”, et alors que la plupart des gens se moquaient de la réponse d’Envy, quelques-uns étaient d’accord avec lui. Découvrez l’échange digne de rire ci-dessous.

.