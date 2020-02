Vous ne pouvez pas en tenir autant! Karol G trahi par ce bikini et voir ce qui a été vu

Ne doutez pas que Karol G est l’un des chanteurs colombiens les plus convoités de cette époque.

12 février 2020

Et le Colombien a son propre style et un large éventail de collaborations qui lui ont permis d’atteindre la réputation de succès.

En dépit d’avoir été conçu pour jouer, Karol Il a participé en tant que chanteur à l’inauguration de la dernière Copa América.

Et est-ce Karol Elle est une artiste intégrale qui aime tous ses fans depuis longtemps et tout cela est réalisé par ses poses attrayantes et sensuelles qu’elle poste sur les réseaux sociaux, en laissant plus d’un à bout de souffle.

Karol G se baignant dans la piscine

Dans l’une de ses dernières photographies, on la voit bronzer sur son dos et avec un mini bikini qui découvre toute sa peau. Wao quel grand corps!

Karol G se baignant dans la piscine

Cette image a réussi à ajouter des milliers de «j’aime» ainsi que des milliers de commentaires flatteurs de fans de Karol qui la loue pour son corps incroyable.

.