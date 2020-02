Vous ne pouvez pas y croire! Regardez ce que Jennifer Lopez et Becky G y ont fait

Jennifer López et Becky G font sensation faire apparaître cette incroyable photographie avec des robes moulantes qui donnent beaucoup à dire.

24 février 2020

Les deux chanteurs ont réussi à impressionner des millions de personnes avec leur passion lors de l’interprétation de leurs thèmes musicaux sur scène ou lors de l’enregistrement de leurs chansons.

Jennifer Lopez Depuis sa première apparition sur grand écran, nous savions que sa carrière durerait des années en raison de son talent insatiable qui semble ne jamais se terminer.

Pour sa part, Becky G Elle est l’une des chanteuses de musique urbaine les plus jeunes et les plus célèbres du moment, sa détermination dès son plus jeune âge l’a amenée là où elle est aujourd’hui.

C’est pourquoi nous ne pouvons pas ignorer cette photographie incroyable, où les deux artistes apparaissent dans des robes audacieuses embrassées l’une de l’autre.

Becky G Il est montré avec une robe orange super serrée à sa silhouette, obtenant tout ce qui est marqué avec beaucoup de détails, et en termes de JLo Sa robe chaude habillée de nombreux décolletés fait voler notre imagination.

.