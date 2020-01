Vous ne réalisez peut-être même pas que vous pouvez obtenir un an de Disney + gratuitement – .

Un rapport récent a révélé que Disney + était l’application la plus téléchargée des États-Unis d’un mille au quatrième trimestre 2019. Selon les données de la firme d’études de marché Sensor Tower, l’application a été téléchargée 30 millions de fois sur les appareils iOS et Android le trimestre dernier. C’est deux fois plus de téléchargements que TikTok, qui, selon la firme, était la deuxième application la plus téléchargée au quatrième trimestre. Étant donné que Disney + n’a même pas été lancé avant la mi-novembre, cela signifie qu’il a accumulé environ 30 millions de téléchargements en seulement un mois et demi. C’est vraiment stupéfiant, mais de notre point de vue, c’est aussi potentiellement un peu troublant. Pourquoi? Parce que tant de millions de personnes se sont abonnées à Disney +, il est inévitable que beaucoup d’entre elles paient pour le service malgré le fait qu’elles peuvent l’obtenir gratuitement.

À l’heure actuelle, Disney + est une valeur vraiment phénoménale. Pour seulement 6,99 $ par mois ou même moins si vous payez annuellement, vous bénéficiez d’un accès illimité à l’ensemble du catalogue de films et d’émissions du service de Pixar, Marvel, Disney, etc. Il y avait déjà 639 films et émissions différents disponibles en streaming sur Disney + dès la sortie du portail, et ce chiffre n’a augmenté que depuis. 6,99 $ par mois est en effet un petit prix à payer pour l’accès au service, mais pourquoi payer de l’argent si vous n’êtes pas obligé?

Disney + offre une valeur folle pour aussi peu que 5,83 $ par mois sur le plan annuel. Dès le début, vous obtenez presque tous les films à succès de Marvel, presque tous les films et émissions Disney jamais réalisés, chaque épisode des Simpsons, le contenu National Geographic, tous les films Pixar bien-aimés, et plus encore. En plus de cela, vous avez également accès à du contenu exclusif de l’univers Star Wars (The Mandalorian, etc.), des émissions MCU à venir (What If…?, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, etc.), des films Disney et spectacles (Lady and the Tramp, etc.), et plus encore. Encore une fois, cela vaut absolument chaque centime, puis certains. Mais encore une fois, pourquoi paieriez-vous cela si vous n’avez pas à le faire?

Verizon a généré un certain buzz l’année dernière en offrant gratuitement aux abonnés Apple Music ainsi que ses forfaits sans fil illimités, mais une offre encore meilleure lancée à la fin de l’année dernière. Verizon offre une année gratuite de Disney + à chaque personne qui souscrit à un forfait sans fil 4G ou 5G illimité, ou à toute personne qui s’abonne à Fios Home Internet ou 5G Home Internet.

Voici quelques points clés de l’annonce de Verizon:

Le 12 novembre, Verizon commencera à offrir 12 mois de Disney + à tous les clients sans fil 4G LTE et 5G illimités nouveaux et existants

Les nouveaux clients Verizon Fios Home Internet et 5G Home Internet peuvent également profiter de 12 mois de Disney + sur nous

Les clients de Verizon peuvent profiter de tout ce que Disney + a à offrir, y compris une visualisation de haute qualité et sans publicité, jusqu’à quatre flux simultanés, des téléchargements pour une visualisation hors ligne, des recommandations personnalisées et la possibilité de configurer jusqu’à sept profils différents

Voici la liste complète de tous les différents forfaits sans fil éligibles à l’accord:

Forfait Verizon Unlimited

Go Unlimited

Au-delà de l’illimité

Au-dessus illimité

Obtenez plus illimité

Faites plus illimité

Jouez plus illimité

Démarrer illimité

Cette promotion est disponible pour les abonnés Verizon Wireless existants ainsi que pour les nouveaux, donc vous êtes fou si vous n’en profitez pas. Quant aux clients Fios et 5G Home, seuls les nouveaux comptes peuvent bénéficier de l’année gratuite de Disney +. Comment participez-vous à l’action? C’est simple: il suffit de visiter Page de promotion Disney + de Verizon, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyez le bouton “Get Disney +”, puis cliquez dessus et connectez-vous. Ensuite, vous verrez ceci:

Cliquez sur le bouton “Obtenir Disney +”, suivez les instructions à l’écran et vous diffuserez gratuitement The Mandalorian avec votre choix de centaines d’autres émissions et films avant de le savoir.

Source de l’image: Steven Senne / AP / Shutterstock

.