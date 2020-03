Vous ne verrez jamais Song of the South sur Disney + – / Film

Au cas où vous vous demanderiez encore: non, Chant du Sud ne sera jamais sur Disney +. Lorsque le service de streaming Disney a été annoncé pour la première fois, le PDG de l’époque, Bob Iger, aurait déclaré que toute la bibliothèque Disney serait disponible en streaming, ce qui amène beaucoup à se demander si cela inclurait également le film controversé Disney de 1946. Mais lorsque Disney + a été lancé, le film était introuvable. Cependant, d’autres titres Disney potentiellement controversés étaient disponibles – avec avertissement. Mais selon Iger, même avec un avertissement, Song of the South est un no-go pour Disney +.

Verrons-nous jamais Song of the South sur Disney +? Nan. Lors d’un événement pour les actionnaires de Disney, Bob Iger a posé cette question et a répondu par la négative. Comme Iger l’a dit, même l’ajout d’une clause de non-responsabilité – ce que Disney + a fait pour plusieurs films, dont Peter Pan et The Jungle Book – ne le couperait pas. La clause de non-responsabilité standard de Disney + stipule que «ce programme est présenté tel que créé à l’origine. Il peut contenir des représentations culturelles dépassées », mais Iger dit qu’il n’y a tout simplement pas de place dans le monde moderne pour Song of the South à ce stade.

Sorti en 1946, l’hybride live-animation / animation se déroule dans le Sud à l’ère de la reconstruction après la guerre civile. La représentation du film sur les Afro-Américains a été critiquée depuis sa sortie pour être raciste. Jason Sperb a écrit un livre entier sur le sujet, intitulé Le film le plus célèbre de Disney: Race, Convergence et Hidden Histories of Song of the South. Comme le résume le livre:

À l’aide de personnages de dessins animés et d’acteurs en direct pour raconter les histoires de Joel Chandler Harris, SotS dépeint un oncle Remus gentiment noir qui raconte des histoires de Brer Rabbit, Brer Fox et du «Tar Baby» à l’adoration des enfants blancs. Le public et les critiques ont trouvé sa représentation des Afro-Américains condescendante et obsolète lors de l’ouverture du film en 1946, mais sa popularité et sa controverse ont augmenté avec les sorties ultérieures. Bien que Disney ait caché le film au public américain depuis la fin des années 1980, SotS a un fan enthousiaste à la suite, et des morceaux du film – tels que le “Zip-a-Dee-Doo-Dah” primé aux Oscars – restent dans tout l’univers des médias de Disney .

Song of the South a quasiment disparu ces jours-ci, et il semble que cela va rester ainsi. Iger avait déjà abordé ce sujet, en 2011, quand il avait déclaré qu’il «ne serait pas dans l’intérêt de nos actionnaires d’apporter [Song of the South] en arrière, même s’il y aurait un gain financier “, et que les téléspectateurs ne devraient pas” s’attendre à le revoir pendant au moins un moment – si jamais. ” Et maintenant, il semble que l’addendum «si jamais» était correct.

