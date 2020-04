«Vous n’êtes pas Kandi Burruss ou Nene Leakes»

Marlo Hampton, l’éternelle amie de The Real Housewives of Atlanta, remue les choses avec Eva Marcille. L ‘”amie de” a appelé le modèle pour son comportement de diva dans les coulisses et a fait des allégations assez choquantes. Hampton a affirmé que Marcille gagne moins d’argent qu’elle et qu’elle n’est même pas une femme au foyer à temps plein.

Marlo Hampton et Eva Marcille | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Hampton a fait une apparition sur Watch What Happens Live lors de la soirée finale de la saison 12 de RHOA. La fashionista a été interrogée sur les allégations récentes contre Marcille selon lesquelles elle était une diva avec les producteurs de l’émission Bravo.

“Je ne disais pas” diva “comme” moi “diva, je dis diva comme une diva b-i-t-c-h”, a-t-elle dit à Cohen. “Elle est tellement méchante [producers]. C’est comme une fille, qui es-tu? Vous ne pouvez même pas… vous vous débattez, calmez-vous. »

L’expert de la marque de mode a conseillé à Marcille de ne pas jouer car elle n’était pas présente depuis longtemps. Hampton a également allégué que, bien qu’elle ne soit pas une femme au foyer officielle, elle gagne plus d’argent que Marcille.

“Tu n’es pas Kandi [Burruss] ou Nene [Leakes]. Vous n’êtes pas ici depuis si longtemps pour faire ce chèque. Se détendre. Calmez-vous. Tu n’es même pas moi, d’accord? Vous faites à peine ma pièce et vous avez une pêche », a-t-elle ajouté.

Marlo Hampton veut la pêche d’Eva Marcille

Leakes a récemment déclaré dans une interview que Marcille n’avait pas apporté son poids à l’émission. Bien que la star OG pense que la distribution RHOA est parfaite, elle pense que Marcille n’apporte pas trop à la table.

“Je n’ai pas l’impression qu’Eva apporte autant au casting”, a déclaré Leakes à Entertainment Tonight. “Je suis juste honnête. C’est vraiment comme, quand vous regardez un spectacle comme, tout le monde – comme tout le casting – est absent, et vous ne manquez pas la personne du tout, c’est un peu comme, nous ne savions même pas que vous étiez ici, vous savez ? Et toute la saison, en faisant beaucoup de scènes de FaceTime, ça a été les deux dernières saisons … Donc, si je devais changer, je la changerais. “

L’un des noms que Leakes a mentionnés pour remplacer Marcille était Hampton. Cette dernière est une amie depuis les premières saisons mais n’a jamais été promue femme au foyer à plein temps même si elle apporte beaucoup de drame. Hampton aime l’idée de tenir une pêche, mais pas si cela représente le renvoi de quelqu’un.

“Écoutez, je n’aime pas que quelqu’un n’ait pas d’emploi mais, je ne vais pas mentir, j’aimerais prendre sa position”, a déclaré Hampton à Entertainment Tonight. «Je le ferais certainement – mes fans seraient tellement excités, ils adoreraient ça. Mais je ne veux pas qu’Eva perde son emploi. Je ne veux pas qu’elle éprouve à nouveau des difficultés financières et je suis heureuse qu’elle ait son poste. »

C’est lors de cette même interview que Hampton a déclaré que Marcille était une diva avec les producteurs.

“Mais, oui, NeNe ressent vraiment de cette façon”, a-t-elle ajouté. “Elle sent juste qu’elle ne l’apporte pas comme le reste d’entre nous. Eva est plus une diva avec les producteurs. Comme dans “Je fais ceci …” ou “Je ne fais pas cela …” ou, “Non” Elle est juste … c’est comme, fille, ce n’est pas L.A. c’est ATL, tu sais? Nous avons un petit capuchon en nous, un peu. Nous l’apportons. “

Les retrouvailles de la saison 12 des Real Housewives of Atlanta seront diffusées dans les semaines suivantes sur Bravo.