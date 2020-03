“Vous parlez de votre vie depuis 20 ans”

L’une des forces de «Survivors 2020» est le nombre de conflits que les collaborateurs ouverts, les membres de la famille et les défenseurs ont sur le plateau. Si la situation entre Sofía Suescun et Gloria Camila semblait insoutenable, il semble qu’il y en ait un qui est sur le point de le surmonter, celui d’Antonio David Flores, père de Rocío Flores et de son défenseur, et de Belén Rodríguez, commentateur d’émissions de téléréalité à Mediaset.

Antonio David Flores et Belén Ro., Dans «Conexión Honduras»

La mauvaise relation entre les deux provient de l’incorporation de Belén Rodríguez pour commenter le concours dans «Survivors: Honduras Connection». La collaboratrice s’est publiquement opposée à Rocío Flores, qu’elle a décrit la “grosse déception” de l’édition, mots qu’il a réitérés dans ce Gala 4, qui a conduit à une autre grande discussion entre eux. “Il faut être plus objectif”, a demandé Antonio David, à qui Belén Ro. a déclaré: “Je ne peux pas être objectif si mon travail est de donner mon avis“Cela a commencé par un lancer de couteau.

“Y a-t-il une possibilité que je puisse commenter une réalité sans être personnellement attaqué? Savez-vous depuis combien de temps je regarde des émissions de téléréalité? “, A lancé Belén Rodríguez à Antonio David, car le collaborateur critiquait la” miraculeuse “récupération de l’épaule de Rocío Flores et insistait sur le fait qu’elle était celle qui mangeait le plus sans essayer aucun test. Cependant, il n’a pas pu finir d’exprimer son opinion, car le père de ce qui précède a commencé à interrompre, le blâmer d’avoir pris seulement une semaine a commenté ‘Survivors 2020’.

La fente de Belén Ro.

Qui a fait le plus ce qui semble être l’argument que l’un et l’autre utilisent constamment pour s’attaquer. Ainsi, alors que Belén Rodríguez s’est protégé dans sa carrière professionnelle, Antonio David Flores l’a également fait: “Sur les 30 ans de Telecinco, je travaille ici depuis 20 ans“, auquel le collaborateur a répondu durement:”Oui parler de ta vie”

