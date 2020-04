Vous pensez que Carole Baskin est innocente? Voici trois documentaires sur les condamnations injustifiées et les accusations que les fans de «Tiger King» adoreraient

L’obsession pour Tiger King: Murder, Mayhem et Madness de Netflix continue, avec autant d’attention pour Carole Baskin que pour Joseph Allen Maldonado-Passage (Joe Exotic). Le problème avec les fans est maintenant de savoir si Baskin est vraiment innocent sur la base des accusations d’autres passionnés de gros chats, elle a assassiné son mari … avec ses tigres sauvages impliqués. N’ayant aucune preuve crédible, elle n’a pas été nommée suspecte ou personne d’intérêt.

Beaucoup d’autres jugés pour meurtres et autres crimes n’ont pas eu autant de chance. Ils ont été condamnés à tort, certains ayant finalement été libérés des années plus tard. Les documentaires sur les crimes réels continuent de prospérer grâce à Tiger King, mais de nombreux documentaires sur des personnes faussement accusées ne sont jamais assez regardés. Trois, en particulier, valent le temps d’être regardés dans la même veine. Tous les trois sont disponibles sur Netflix et couvrent des cas très familiers, selon votre attention.

Carole Baskin de Tiger King | Netflix

Amanda Knox sur Netflix

La plupart des gens connaissent l’affaire Amanda Knox, si elle reste un mystère sur qui elle est en tant que personne. Netflix a monté il y a quelques années un documentaire sur Knox qui avait tout le monde rivalisé.

Beaucoup se souviennent que Knox a été condamnée à deux reprises pour le meurtre en 2007 de sa colocataire étudiante d’échange (Meredith Kercher) alors qu’elle vivait à Pérouse, en Italie. L’enquête initiale en Italie a soutenu que Knox et son petit ami avaient tué Kercher dans un acte sexuel qui avait mal tourné.

Après des affaires judiciaires labyrinthiques dans les tribunaux italiens, Knox a été jeté en prison, pour finalement être disculpé en 2015. Le long chemin qu’il y a encore une histoire incroyable si toujours donner le sentiment que quelque chose n’était jamais tout à fait raison. La plupart des preuves, cependant, indiquaient que Knox était innocente, d’où sa poursuite de sa vie jusqu’à ce jour dans l’État de Washington.

Les curieux de Carole Baskin dans Tiger King trouveront beaucoup de parallèles ici, et non parce que le rôle principal est une femme. Un désaccord public personnel sur le fait de s’entendre sur l’innocence complète (indépendamment des preuves) est ce qui rend les cas comme celui-ci d’autant plus intrigants.

Peur de 13

Quelques amateurs de documentaires sur le vrai crime auraient pu laisser la peur de 13 passer entre les mailles du filet. Lors de sa première sortie en 2015, il a remporté le prix du meilleur documentaire au London Film Festival.

Peut-être qu’il était un peu trop négligé en raison de sa structure narrative unique. Le film entier est le sujet lui-même (Nick Yarris) racontant l’histoire de sa vie troublée, plus la condamnation pour le meurtre d’une femme qu’il n’a jamais rencontrée. Il a passé du temps dans le quartier des condamnés à mort pendant 21 ans avant que les preuves ADN ne permettent enfin d’effacer son nom.

Une fois sorti de prison, il a réformé sa vie pour devenir écrivain et conférencier professionnel. Ses compétences en narration sont devenues supérieures puisqu’il raconte tout l’arc de son expérience en prison à la caméra sans plans de coupe. Peut-être que tout le monde n’appréciera pas cette approche, mais Yarris la maintient rivetante à chaque minute.

Les fichiers Innocence

Le projet Innocence est une organisation juridique à but non lucratif créée en 1992 pour aider à disculper les personnes faussement accusées de crimes. Au cours des 28 dernières années, l’organisation a réussi à aider à la libération de nombreux prisonniers après avoir examiné de plus près les preuves et utilisé une science de tests ADN plus efficace.

Certains de ces cas de projets sont examinés dans la série intitulée The Innocence Files. Pour le moment, l’émission est sur Netflix avec une saison entière déjà en cours. Neuf épisodes ont été diffusés concernant divers cas criminels disculpés depuis la création de l’organisation.

Les critiques font l’éloge de cette série, et il s’agit sans doute de la série de crimes véritablement la plus importante aujourd’hui. Considérant que le projet Innocence se bat vaillamment pour éliminer l’injustice dans le monde, la libération des véritables innocents ne fait que raffiner nos systèmes carcéraux.

Bien que Carole Baskin n’ait pas été nommée suspecte ou personne d’intérêt dans le cas de la disparition de son mari, de nombreux fans pensent qu’elle pourrait être responsable. Ces histoires offrent l’autre côté des présumés coupables.