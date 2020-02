Vous perdez vos cheveux? Essayez l’un de ces 4 shampooings et problème d’adieu!

Lorsque vous vous peignez ou vous baignez, avez-vous remarqué que vous laissez de nombreuses traces de cheveux? La perte de cheveux est un gros problème mais calme, elle a une solution. Essayez l’un de ces shampooings et résolu!

29 février 2020

Ralentissez chute de cheveux Ce n’est pas impossible, mais vous devez lui donner le temps de récupérer pendant que vous le traitez.

La perte de cheveux peut survenir en raison du stress, de problèmes hormonaux et même de la génétique.

Souffrez-vous de perte de cheveux?

Il existe des shampooings qui aident vos cheveux à ne pas tomber, à devenir plus épais, plus forts et plus forts.

L’un d’eux est le shampooing avec biotine sans sulfates ni parabens. Il existe également avec phylloxane, une molécule qui est chargée de pénétrer la fibre capillaire des cheveux et de les rendre plus épais et stimule la croissance des cheveux.

Prenez note de ces shampooings pour la perte de cheveux.

Shampooing avec protéine de soie, aloe vera et biotine Il sert à combler les espaces vides des cheveux: il contient des protéines de soie, de la vitamine E, du concombre, des protéines de blé et de la biotine, entre autres ingrédients qui prennent soin de vos cheveux.

Et enfin, une autre option est la huile de ricin au thé vert, qui maintient le pH de votre cuir chevelu en équilibre. Vous n’avez qu’à essayer d’utiliser vos cheveux dans un pur glamour!

