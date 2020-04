Vous pourriez voir Geordi La Forge dans Picard saison 2 – / Film

Si vous espérez voir encore plus de personnages de Star Trek: The Next Generation apparaître Star Trek: Picard, vous allez probablement réaliser votre souhait. LeVar Burton, qui a joué Geordi La Forge sur The Next Generation, a pratiquement confirmé qu’il apparaîtra dans la deuxième saison de la série CBS All Access, tout en faisant allusion à d’autres retours de personnages à l’avenir.

La première saison de Star Trek: Picard a ramené de nombreux visages familiers au-delà de Jean-Luc Picard de Patrick Stewart. Il était de retour avec lui dans certains épisodes: Brent Spiner comme Data, Jonathan Del Arco comme Hugh, Jonathan Frakes comme William Riker, Marina Sirtis comme Deanna Troi et Star Trek: Jeri Ryan du Voyager comme Seven of Nine.

Alors, qui pouvons-nous espérer voir au cours de la deuxième saison? Whoopi Goldberg est censé revenir en tant que guinéen, et il a été question de Michael Dorn reprenant son rôle de Worf. Mais maintenant, nous pouvons ajouter quelqu’un d’autre à la liste croissante: LeVar Burton comme Geordi La Forge. S’adressant à Entertainment Tonight (via Coming Soon), Burton a d’abord dansé autour de la question de son retour avant de sembler le confirmer.

“Comment puis-je dire cela sans avoir de problèmes”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il est raisonnable de supposer que ces personnes font toujours partie de la vie de Picard et – bien sûr, qu’est-ce que c’est – oui, absolument!” Burton a également ajouté que vous pouvez vous attendre à ce que davantage de personnages de Trek reviennent également: “Vous nous verrez tous, probablement pas tous en même temps mais, vous savez, ne dites jamais jamais.”

Burton a joué Geordi La Forge dans les sept saisons de Star Trek: The Next Generation, et a également repris le rôle dans les quatre films Next Generation: Generations, First Contact, Insurrection et Nemesis. Geordi a commencé en tant que barreur de l’USS Enterprise-D dans la première saison de The Next Generation, puis est devenu l’ingénieur en chef du reste de la série et des films suivants.

Dans Star Trek: Picard, «À la fin du 24e siècle et 14 ans après sa retraite de Starfleet, Jean-Luc Picard mène une vie tranquille dans son vignoble, Château Picard. Quand il est recherché par une mystérieuse jeune femme, Dahj, qui a besoin de son aide, il se rend vite compte qu’elle peut avoir des liens personnels avec son propre passé. » La première saison est déjà terminée sur CBS All Access, et la saison 2 sera diffusée à la fin de cette année ou au début de 2021.

