Vous pouvez désormais acheter «Color out of Space» sur un VHS entièrement fonctionnel sous licence officielle!

Richard StanleyNouveau film Couleur hors de l’espace, une adaptation de H.P. LovecraftLa petite histoire avec Nicolas Cage, est maintenant disponible sur DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD et… VHS?!

Oui, Fan d’horreur brisé présente Color Out of Space sur un VHS entièrement fonctionnel sous licence officielle, avec une édition standard (20 $) et une variante (25 $) maintenant disponibles.

Les deux bandes seront logées à l’intérieur de boîtiers à clapet rétro.

Édition standard: Art de Matt Taylor, limité à 100 bandes.

Édition Variante: Art par Stockholm Design, limité à 50 bandes.

Sous licence officielle de RLJE Films et approuvée par SpectreVision, chaque bande comprend des extras (à annoncer). Pour une visualisation VHS optimale, le film a été recadré de son format d’origine à 4: 3 plein format. Ce titre est disponible aux États-Unis uniquement. Limite d’une édition par client. Vous pouvez récupérer votre copie via Witter Entertainment, avec une livraison prévue pour début mars.

In Color Out of Space, écrit par Richard Stanley et Scarlett Amaris:

Après qu’une météorite ait atterri dans la cour avant de leur ferme, Nathan Gardner (Cage) et sa famille se retrouvent aux prises avec un organisme extraterrestre mutant qui infecte leur esprit et leur corps, transformant leur vie rurale tranquille en un cauchemar technicolore.

Le casting comprend Nicolas Cage, Joely Richardson, Madeleine Arthur, Brendan Meyer, Julian Hilliard, Elliot Knight avec Q’Orianka Kilcher et Tommy Chong.