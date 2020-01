Vous pouvez désormais acheter votre enfant divin qualifié de Joker

Les traditions doivent être brisées ou, au mieux, transformées. Comme vous le savez, chaque 2 février, le peuple le plus catholique possible célèbre le soi-disant jour de la Chandeleur en portant ses figures du célèbre Dieu enfant avec une tenue frappante avec des références à leurs saints religieux … mais tout semble indiquer que cette année, même les types les plus agnostiques de Le Mexique et fidèles adeptes de la culture pop rejoindront cette vieille tradition Maintenant que des personnages comme Joker, Goku et Superman arrivent sous la forme d’un bébé yisus. Envoyez simplement une boîte de réception.

Sur Facebook, un artisan mexicain a commencé à profiter de la tradition du Jour de la Chandeleur avec des figures du Dieu enfant caractérisées comme Arthur Fleck par Joaquin Phoenix (et il faut dire que les similitudes sont étonnantes). Mais il a également des versions de Leon-o des Thundercats et un enfant Tribalero très, très étrange, qui comprend de superbes bottes.

Ce sont les nouveaux enfants de Dieu:

La publication a été réalisée par l’utilisateur Facebook Max Treviño sur la page PUEBLA: Vendre, Acheter, Faire de la publicité … juste au cas où vous souhaiteriez acquérir certains de ces chiffres. Les prix se situent entre 400 et 600 pesos.

