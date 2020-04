Vous pouvez désormais regarder gratuitement vos dessins animés préférés des années 80 sur YouTube

Parce que des millions de personnes doivent être isolées à l’intérieur de leurs maisons pour empêcher la propagation des infections à coronavirus COVID-19, de nombreuses maisons de production de dessins animés ont téléchargé une série complète de nombreux classiques des années 80 sur YouTube, y compris M.A.S.K., BraveStarr, G.I. Joe: A Real American Hero, She-Ra: Princess of Power, He-Man and the Masters of the Universe, Originalation’s Original Ghostbusters, and The Adventures of the Galaxy Rangers.

Le meilleur de tous, c’est que les saisons sont terminées et sur YouTube, vous pouvez donc y accéder sans rien payer. Par exemple, He-man a 646 vidéos en ligne et sa cousine She-Ra 182 chapitres sur leurs canaux respectifs.

Hasbro a publié les trois premiers arcs de l’histoire en 5 parties (15 épisodes) de la série originale de G.I Joe (Le dispositif MASS, Le Revenge Of Cobra et The Pyramid Of Darkness).

Mon préféré, BraveStarr, a 226 vidéos en ligne et M.A.S.K., un autre classique pour le public mexicain, compte 75 chapitres.

La série classique Ghostbusters a un total de 222 vidéos. C’est long à passer avec Tracy le gorille.

Le dernier mais non le moindre est Les Aventures des Galaxy Rangers, cet espace occidental a 66 épisodes que vous pouvez regarder dans le marathon en ce moment.

Toutes les vidéos sont en anglais mais vous pouvez les voir avec le traducteur automatique de Google et les comprendre sans aucun problème.

.