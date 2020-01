Vous pouvez donc profiter du 62e Grammy sur Twitter

Twitter veut passer de la salle des potins au monde à l’émetteur des grands événements et le démontrer ce week-end diffusera les Grammy Awards 2020. TEndrá Diffusions en direct, emojis et sessions de questions et réponses avec des artistes.

Pour la première fois, The Recording Academy et CBS diffuseront la précédente émission GRAMMYs en direct du tapis rouge exclusivement sur Twitter. Le spectacle couvrira toutes les arrivées sur le tapis rouge, ainsi que l’action en coulisses qui vous mènera aux 62e GRAMMY Awards. Le livestream sera disponible via les comptes Recording Acad et CBS le dimanche 26 janvier à 16h00.

«Les gens pourront compter sur plusieurs émissions exclusives en direct lors de l’événement, qui comprendront également des sondages et du contenu précédent sur les nominés, y compris un aperçu de la passionnante soirée Billboard!

Le tapis rouge en direct peut être apprécié via People de 20h30 à 22h30, avec Melody Chiu et Jeremy Parsons comme hôtes », a déclaré Twitter dans un communiqué.

Twitter activera sa fonction «Thèmes» pour les Grammys. “Thèmes” est l’une des nouvelles options sur Twitter, qui vous permet de tout suivre autour d’un événement, d’un sport, d’une célébrité et bien plus, directement depuis votre page d’accueil Twitter.

À la fin des prix, The After Show of the GRAMMYs peut être vu sur MTV NEWS en direct, une émission qui comprendra plusieurs critiques de musique et comédiens discutant des moments les plus importants de la nuit.

Pour la première fois, Twitter travaillera directement dans la salle de presse des GRAMMY, partageant les données et répondant aux questions en temps réel. La plateforme recevra des questions de personnes à poser à des célébrités, puis les inclura parmi celles faites par des correspondants internationaux tout au long de la nuit. Twitter lancera également une nouvelle expérience (TweetCam) pour les fans de l’événement, qu’ils pourront contrôler à l’aide du Hashtag.

Pour poser une question aux célébrités, vous devez utiliser le hashtag GRAMMYsAsk. Certains des musiciens qui seront dans une interview sont Luis Fonsi, Social House, Maggie Rogers, Jessie Reyez, Offset, YBN Cordae, Cage the Elephant.

