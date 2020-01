Vous pouvez maintenant incarner Geralt du sorceleur dans Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 2 les fans prêtent à nouveau leurs talents à toutes sortes de contenus créés par des fans étranges et merveilleux.

L’horreur de survie réinventée de Capcom s’est imposée comme quelque chose d’un favori parmi la communauté de modding depuis sa sortie l’an dernier et sa popularité ne montre aucun signe de ralentissement non plus. Plus souvent qu’autrement, la grande et mauvaise arme biologique d’Umbrella, M. X, fait l’objet de ces changements officieux, mais cette fois, c’est au tour de Leon S. Kennedy d’être transformé au-delà de la reconnaissance. Le flic recrue, qui se retrouve sans le savoir à l’épicentre de l’épidémie de zombies de Raccoon City dans la suite refaite, a été envoyé de force en vacances et remplacé à la place par un certain chasseur de monstres.

Nous faisons référence à Geralt of Rivia, bien sûr, et grâce à la dernière création du modder Fluffyquack, le Witcher est désormais jouable dans Resident Evil 2. Découvrez le Loup blanc dans toute sa splendeur dans le jeu via la galerie ci-dessous:

Bien que la recréation des fonctionnalités ciselées de Geralt soit sur le point, il convient de noter que le mod n’inclut pas actuellement d’animations faciales. Ceux-ci pourraient venir dans une future mise à jour, selon une brève FAQ sur les mods Nexus, mais pour l’instant, vous n’aurez qu’à vous contenter d’un Geralt sans expression avec la boîte vocale de Leon toujours attachée. Et avant de demander, non, ces épées impressionnantes sont purement décoratives.

Vous pouvez télécharger le mod vous-même (il nécessite une copie PC de Resident Evil 2) en cliquant sur le lien ci-dessous ou, si vous préférez, rendez-vous ici pour un ajout différent mais tout aussi impressionnant sur le thème de Witcher. Plus tôt cette semaine, Fluffyquack a également fait de la princesse Cintran Ciri un personnage jouable en remplaçant Claire Redfield par son modèle de CD Projekt RED’s The Witcher 3. Maintenant, tout ce dont nous avons besoin est un reskin Eredin pour M. X et nous sommes en or.

Resident Evil 2 est maintenant disponible pour Xbox One, PlayStation 4 et PC. Une suite, Resident Evil 3, devrait sortir le 3 avril pour les mêmes plateformes. Voir ici pour la dernière bande-annonce.