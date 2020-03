Vous pouvez maintenant lire le manga créé par une intelligence artificielle inspiré du travail d’Osamu Tezuka

Le magazine Morning de la maison d’édition Kodansha vient de publier un nouveau manga intitulé Paidon. Et quelle est la particularité de ce manga, demandez-vous? Et bien C’est le résultat du travail d’une intelligence artificielle qui a analysé 65 œuvres d’Osamu Tezuka, le dieu du manga, pour en créer une nouvelle. Le projet a été annoncé en octobre dernier et nous pouvons enfin voir s’il valait la peine de “faire revivre” Tezuka.

Nous recommandons également: Ils cherchent à interdire les séries animées et les mangas accusés de maltraitance présumée d’enfants

L’intelligence artificielle derrière ce projet a illustré et écrit le manga. Enfin presque. En réalité seulement créé les conceptions de base des personnages à partir de l’analyse des œuvres de Tezuka comme Phoenix et Black Jack. Et en tant que tel, il n’a pas écrit tous les dialogues du manga, mais il a fait l’intrigue et l’histoire en général. Plus tard, les mangakas professionnels ont terminé de terminer les personnages en mettant des vêtements et des dialogues.

Paidon set se déroule en 2030 à Tokyo dans lequel un philosophe sans-abri, accompagné d’un oiseau robot appelé Apollo, tentera de résoudre les crimes qui se produisent dans la capitale japonaise.

Makoto Tezuka, fils du célèbre mangaka, a déclaré lors d’une conférence de presse que ce projet était en harmonie avec ce que les manches de son père décrivent:

«Je suis triste à chaque fois que les fans d’Osamu Tezuka disent que vous ne pourrez plus apprécier ses nouvelles œuvres. L’intelligence artificielle lui crée des pochettes… c’est exactement le genre de monde (technologiquement avancé) représenté dans les pochettes Tezuka. »

Il a également fait remarquer que la technologie avec laquelle Paidon a été créé pourrait aider les jeunes mangakas:

“J’espère que cette technologie est appliquée à la formation de jeunes artistes mangas et qu’elle contribue à la diffusion de la culture manga japonaise à travers le monde.”

Le projet a été réalisé par Tezuka Productions et Kioxia, une société de puces, et a également eu la participation de Satochi Kurihara, spécialiste de l’IA à l’Université de Keio.

.