Vous pouvez maintenant lire le script complet de 'Joker' gratuitement!

Il ne fait aucun doute que l'un des films qui a attiré l'attention cette année était Todd Phillips Joker et avec Joaquin Phoenix. Et il a son propre mérite car c'est l'une des bandes basées sur les bandes dessinées de super-héros les plus choquantes que nous ayons vues, car elle nous montre le méchant le plus important de Batman dans un monde normal, comme celui dans lequel nous vivons. Dans le cadre de la saison des récompenses, Waner Bros. a été mis en ligne et pour télécharger le script complet de cette histoire.

Oui, c'est ça, Vous pouvez maintenant lire l'histoire d'Arthur Fleck et de la montée du Joker en tant que “ Clown de Crimée '' en détail. À travers les 104 pages du script écrit par Todd Phillips lui-même avec Scott Silver, Nous pouvons réaliser certains détails que le réalisateur voulait être très clair dans cette nouvelle histoire d'origine.

Par exemple, depuis le début et avant de vérifier l'intégralité du tracé, sur la première page Todd Phillips écrit et souligne que ce «Joker» est une intrigue indépendante et n'a aucun lien avec les films DC précédents (Oubliez donc carrément de le voir dans cet univers cinématographique). En outre on sait enfin (mais pas spécifiquement) que l'histoire de Joker se situe en 1981. Si vous souhaitez trouver des réponses à de nombreuses situations restées inachevées dans le film, vous pouvez les trouver ici.

Jusqu'au moment, Joker a reçu quelques nominations pour les Golden Globes dans des catégories importantes, en tant que meilleur film dramatique, meilleur acteur, meilleur réalisateur et meilleure musique originale. Bien que aussi Ce script devrait être l'un des prétendants sérieux à remporter l'Oscar 2020 le 9 février.

Sans plus en dire, prenez le temps de lire l'intégralité du script Joker en cliquant JUSTE ICI, qui jusqu'à présent est en train de devenir l'un des films qui seront les protagonistes de la prochaine saison de récompenses.