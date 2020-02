Vous pouvez maintenant posséder une cabine téléphonique grandeur nature Bill & Ted pour 8 000 $

Nous sommes très heureux du retour d’Alex Winter et de Keanu Reeves cette année à Bill & Ted face à la musique, où la paire titulaire doit faire face à l’âge moyen et à une nouvelle quête à travers le temps pour sauver l’humanité. Le dernier teaser du troisième film de la série, disponible ci-dessus, nous demande de “Être excellents les uns envers les autres”, et présente la cabine téléphonique emblématique utilisée par Bill et Ted pour voyager dans le temps. Ils Aiment Bill S. Preston Esq. et les exploits de Ted Logan peuvent maintenant pousser leur amour des films un peu plus loin en achetant une reconstitution grandeur nature de la cabine téléphonique.

Au détail pour environ 8 000 $, Cubicall propose la cabine téléphonique comme un modèle authentique de l’appareil de voyage dans le temps, avec des précommandes ouvertes pour la livraison en mai. Cubicall a programmé sa promotion pour rejoindre la récente publicité du Super Bowl mettant en vedette Alex Winter, et espère clairement qu’il y a suffisamment de fans nostalgiques qui veulent un stand à la maison ou au bureau. En ce qui concerne ce dernier, Cubicall semble principalement fournir des cabines privées aux bureaux comme moyen de fermer le reste du lieu de travail, mais a également le sens de reconnaître un bon lien quand il le voit.

Reconnaissant sagement qu’une cabine téléphonique traditionnelle n’a plus beaucoup de valeur pratique, l’édition limitée Cubicall ajoute la VoIP et un service fixe au téléphone public rétro. En outre, la conception du stand est basée sur l’excellente aventure de Bill & Ted, plutôt que sur la suite à venir, et comprend une antenne parapluie de voyage dans le temps. Ceux qui s’inquiètent des coûts de transport du stand à travers le pays peuvent être soulagés de savoir qu’il peut être emballé à plat, s’il n’est pas envoyé par des circuits horaires.

Bien qu’il puisse être un peu délicat de décorer autour d’une cabine téléphonique réplique, les fans de la série trouveront probablement un moyen et, à tout le moins, trouveront un bon démarreur de conversation. Ceux qui ne sont pas en mesure de s’étirer jusqu’au stand de 8 000 $ peuvent toujours espérer Bill & Ted face à la musique, qui sera avec nous le 21 août.