Vous pouvez maintenant précommander chaque film Star Wars sur un Blu-Ray 4K

Avec l’arrivée de l’épisode IX: The Rise of Skywalker, J.J. Abrams et les pouvoirs en place chez Lucasfilm ont officiellement tiré le rideau de la saga Skywalker.

Ensemble, ils ont mis la main sur un opéra spatial couvrant neuf films et 43 ans – une sensation mondiale qui a tant contribué non seulement au genre de la science-fiction, mais au cinéma à succès dans son ensemble. Il n’est donc pas trop surprenant d’apprendre que Disney et Lucasfilm prévoient de pomper les freins de leur Guerres des étoiles sortie du film, se concentrant plutôt sur les goûts de The Clone Wars et de la saison 2 de The Mandalorian avant de lancer la prochaine aventure cinématographique qui se déroule dans cette célèbre galaxie très loin.

Mais il y aura toujours la saga Skywalker (et les deux films d’anthologie de Lucasfilm, Rogue One et Solo), et nous avons maintenant la confirmation que les 11 films sont disponibles en précommande sur Blu-ray 4K avant leur sortie le 31 mars. Ceux-ci peuvent être achetés individuellement ou collectivement, grâce à l’ensemble Blu-ray Skywalker Saga à 27 disques, que vous trouverez ci-dessous.

La sortie de tous les grands films de Star Wars sur Blu-ray 4K peut être considérée comme une capture d’argent par certains, mais il ne fait aucun doute que les fans ardents voudront posséder la meilleure version de chaque épisode – de The Empire Strikes Back jusqu’à La montée de Skywalker.

Bien sûr, si vous êtes un abonné Disney + en Amérique du Nord (ceux du Royaume-Uni peuvent s’attendre à ce que le service soit mis en ligne à la fin du mois prochain), vous pouvez déjà diffuser tous les Guerres des étoiles film en 4K… sauf pour The Rise of Skywalker. Hélas, Lucasfilm n’a pas encore précisé quand, exactement, l’épisode IX sera disponible sur Disney +, mais nous vous informerons si et quand cela change.