Vous pouvez maintenant profiter du Cirque du Soleil depuis votre domicile!

Tous les fans des spectacles, et plus particulièrement du cirque, connaissent la qualité des productions du Cirque du Soleil. Des millions de personnes ont été témoins de la magie qui se produit dans chacun de leurs spectacles. S’ils sont célèbres pour quelque chose, c’est pour louer les cirques les plus spectaculaires de la planète, et pour jeter la maison par la fenêtre dans leurs spectacles. Maintenant, pour la première fois dans l’histoire du cirque le plus célèbre du monde, ils diffusent une émission en direct que vous pouvez regarder dans le confort de votre maison via YouTube.

Pour se détendre en ces jours stressants et passer à la formule série ou film, ce spectacle de 60 minutes s’inscrit dans le cadre d’une initiative appelée #CirqueConnect. Le Cirque du Soleil a présenté cette spéciale de 60 minutes avec des moments impressionnants de leurs spectacles emblématiques: Kurios, Cabinet des curiosités, O et Luzia. «Au Cirque du Soleil, nous offrons une évasion de la vie quotidienne à travers le plaisir et la fantaisie de nos spectacles. Plus que jamais, nous voulons faire notre petit part pour répandre la joie, même de loin, directement dans leurs espaces sécurisés », ont-ils écrit sur leur page officielle.

Si vous êtes déjà excité de faire éclater le pop-corn et d’avaler cette émission d’une heure, vous devez savoir que cela ne s’arrête pas là. Le Cirque du Soleil a également décidé de présenter un espace (ici même) pour tous ses fans et jeunes aspirant à être comme ces personnes talentueuses, un espace avec accès à tout le contenu de la compagnie. Là, vous pouvez apprendre des techniques de maquillage, de l’incroyable monde de la réalité virtuelle pour exercer des routines afin de pouvoir un jour tuer 17 mortels dans les airs et ne pas mourir en essayant. Vous pouvez également trouver une variété de clips de tous les grands spectacles et vidéos du Cirque du Soleil pour les plus petits.

“Laissez-nous vous accueillir dans notre monde où vous serez transporté par de superbes images de spectacle et des vidéos préférées des fans. Vous pouvez même faire de l’exercice avec #CirqueWay, apprendre de nouvelles techniques de maquillage, vous plonger dans la réalité virtuelle ou surprendre vos enfants avec des vidéos uniques créées pour eux », ont-ils poursuivi dans leur explication. «Seulement pour vous, de nous. Profitez-en! ” Ici, nous vous laissons ce merveilleux spectacle de Cirque du Soleil pour secouer l’ennui: