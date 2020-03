Vous pouvez maintenant utiliser les emoji de Final Fantasy VII Remake sur Twitter

Parallèlement à l’arrivée de la première démo de Final Fantasy VII Remake, Cloud Strife est arrivé sur Twitter. C’est vrai, maintenant non seulement vous allez faire exploser à nouveau le réacteur 1 de Mako de Midgar, mais vous pouvez accompagner votre réalisation avec un joli emoji sur Twitter.

Nous vous recommandons également: Une démo de Final Fantasy VII Remake a atteint PS4

Le nouvel emoji inspiré de Final Fantasy VII Remake est ici. C’est un petit et animé Cloud Strife que vous pouvez utiliser en écrivant le hashtag # FF7R sur Twitter:

Malheureusement, il n’est pas visible directement ici, nous vous laissons donc une capture de l’apparence de Cloud Strife en minuscules pixels:

Après près de cinq ans de développement, Final Fantasy VII Remake il atteindra enfin nos mains le 10 avril 2020. Vous pouvez également jouer à la démo qui vous mènera à travers la première mission du jeu, celle dans laquelle vous devrez faire exploser le réacteur Mako dans la ville de Midgar. En plus de tester le nouveau système de combat implémenté dans ce Final Fantasy, vous pouvez voir le mercenaire Cloud and Barret, Jessi et les autres membres d’AVALANCHE dans leurs incroyables et nouveaux designs. Aeris ne fait qu’une brève apparition pendant la séquence d’introduction, tandis que Tifa n’a toujours aucune trace dans la démo.

Un peu plus d’un mois après que FFVII Remake soit entre nos mains, êtes-vous enthousiasmé par le jeu? Qu’attendez-vous le plus de ce remake spectaculaire? Dites-le nous dans les commentaires.

.