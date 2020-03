Vous pouvez regarder le premier épisode de «La Casa de Papel» sur Netflix Party!

Début mars Netflix a publié la bande-annonce officielle de la quatrième saison de La Casa de Papel, l’une des séries les plus remarquables de son catalogue – uniquement en Amérique latine, mais dans le monde entier – et dont la première est prévue pour le 3 avril 2020. Au vu de la pandémie de coronavirus qui sévit dans une grande partie du monde a amené la plateforme de streaming à organiser un événement spécial pour préparer cette nouvelle partie.

À À travers son compte Twitter, la populaire plateforme de streaming a partagé un message accompagné d’un gif et du hashtag #LCDParty, la plateforme a lancé une invitation pour nous tous à voir le premier chapitre de l’histoire de la série en même temps à travers le Extension Netflix Party. “Tout le monde est chez lui mais on peut s’organiser pour jouer en même temps le premier épisode de La casa de papel”, mentionne la publication avec lLes horaires de chaque pays d’Amérique latine où vous pouvez voir ce chapitre de La Casa de Papel.

Tout le monde est chez lui mais on peut s’organiser pour jouer en même temps le premier épisode de La casa de papel. 30 mars #LCDParty

10 h 00 🇨🇷🇸🇻🇲🇽

11 h 00 🇨🇴🇵🇪🇵🇦🇪🇨

12h00 🇵🇷🇩🇲🇩🇴🇧🇴🇻🇪

13 h 00 🇵🇾🇨🇱🇦🇷🇺🇾 pic.twitter.com/2pc1w7qtcU

Ce sera à partir de 10h le 30 mars (c’est lundi) quand au Mexique nous pourrons revivre les origines de cette histoire en rencontrant des personnages comme The Professor et toute l’équipe de voleurs qui ont volé nos cœurs comme Berlin, Tokyo, Rio, Helsinki, Denver ou Moscou, qui à l’époque jouaient le tout pour le tout au sein de la Monnaie nationale et des Timbres, assemblant et exécutant avec succès l’un des vols les mieux planifiés et les mieux exécutés qui aient été vus partout dans le monde.

Quoi qu’il en soit, il y aura encore des questions que nous avons tirées de la dernière partie, Comment savoir ce qui va arriver à Nairobi, Lisbonne donnera-t-elle le professeur ou adorera-t-elle le sauver des mains de la justice? Heureusement, ce n’est que quelques jours avant que nous puissions tous résoudre ces doutes et bien d’autres. Mettez vos alarmes pour ne pas oublier la première du premier épisode de l’histoire de La Casa de Papel!

PAR ICI nous leur disons tout ce que vous devez savoir sur Netflix Party afin qu’ils puissent voir (même au loin) la première de la nouvelle saison de l’une des séries les plus attendues de cette année avec leur partenaire et amis dans le confort de leur foyer.