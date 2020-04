Vous pouvez voir le remake de Back to the future 2 réalisé par des fans

Profitant de la quarantaine des coronavirus, plusieurs fans de la science-fiction classique des années 80, Back to the Future, ont décidé de refaire le deuxième film, en grande partie pour faire face à l’angoisse de la fermeture, mais aussi pour démontrer leur ingéniosité, leur imagination et leur amour. ils doivent à la bande. Avec un total de 88 collaborateurs, le film est prêt à regarder, et vous pouvez le faire dans le confort de votre maison gratuitement.

Nous recommandons également: Ils sortent une bande-annonce pour le remake de Back to the Future Part II réalisé par des fans

Le projet 88 / Back to the Future est une initiative des fans de la franchise pour recréer le deuxième épisode en utilisant toutes sortes de matériaux à portée de main. Chacun a dû filmer et produire un clip d’environ une minute de sorte qu’au final tout a été assemblé par Taylor Morden, le chef de projet.

Et voici le résultat de son imagination et de son travail acharné:

Dans la première bande-annonce que Morgan a publiée il y a quelques semaines, Marty et Doc sont vus imprimés sur du carton, bien que les gens aient également utilisé des marionnettes, des figurines de pâte à modeler et même des bananes pour recréer les scènes les plus mémorables du film. C’est un projet qui, en plus de garder les gens occupés avec quelque chose qui les passionne pendant la quarantaine, a démontré une grande ingéniosité et le désir que nous passions tous le meilleur moment possible dans nos maisons.

Avez-vous aimé ce remake intelligent de Back to the Future 2? Dites-le nous dans les commentaires.

.