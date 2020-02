Vous seriez surpris de savoir quel membre de la famille royale dépense le plus en voyage

La famille royale voyage souvent. La famille royale est parmi les plus

des personnes importantes dans le monde, et avec autant d’engagements sur leur

ordres du jour, il est logique qu’ils passent beaucoup de temps sur la route et dans les

air.

La famille a été critiquée pour avoir utilisé des avions privés au fil des ans. Mais quel membre de la famille dépense le plus en voyages? Vous pourriez être surpris.

La famille royale | Daniel Leal-Olivas / . / .

La famille vole en privé pour des raisons de sécurité et de commodité

La famille royale est différente de la plupart des familles. Ils consacrent leur vie au service du public, ce qui signifie qu’ils se rendent souvent à différents événements et engagements royaux. Parfois, la famille royale vole commerciale; ils conduisent souvent vers des destinations proches également. Mais ils ont tendance à voler en privé pour deux grandes raisons: la sécurité et la planification.

Il est de la plus haute importance de protéger la famille. Et voyager à travers un aéroport très fréquenté et sur un vol commercial pose sans aucun doute plus de risques pour la sécurité que de voler en privé. De plus, étant donné que les membres de la famille royale ont divers engagements à atteindre à tout moment, ils volent parfois en privé pour des raisons de commodité, comme éviter le trafic ou éviter de planifier les heures de vol commercial.

Voir ce post sur Instagram

Le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés au Pakistan! ڈیوک اور ڈچز آف کیمبرج پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ La première visite officielle du duc et de la duchesse dans le pays respectera les relations historiques entre la Grande-Bretagne et le Pakistan, mais se concentrera principalement sur la présentation du Pakistan tel qu’il est aujourd’hui – une nation dynamique, ambitieuse et tournée vers l’avenir. ڈیوک اور ڈچز آف کیمبرج کا پاکستان کا پہلا شاہی دورہ برطانیہ اور پاکستان کے مابین تاریخی تعلقات کی عزت افزائی ہے, لیکن زیادہ تر توجہ موجودہ دور کے پاکستان بحیثیت ایک متحرک, زندہ و جاوید اور دور اندیش ملک کی ترویج پر ہوگی. De la capitale verdoyante moderne Islamabad, à la ville animée de Lahore, à la campagne montagneuse au nord et aux régions frontalières accidentées à l’ouest, la visite s’étendra sur plus de 1000 km et englobera la riche culture du Pakistan, ses diverses communautés et ses beaux paysages. شاہی دورہ جدید طرز پر تعمیر شدہ سر سبز دارالحکومت اسلام آباد سے زندہ دلوں کے شہر لاہور, عظیم پہاڑی سلسلوں پر مشتمل شمالی علاقہ جات اور مغرب کی جانب ناہموار سرحدی علاقوں تک ہزار کلو میٹر سے زائد سفر پر مشتمل ہوگا. اس دوران پاکستان کی بھرپور ثقافت ، مختلف ثقافتوں پر مشتمل آبادیوں اور اس کے خوبصورت مناظر سے آگاہی اور لططف اندوز اون Palais de Kensington #RoyalVisitPakistan #pakistan

Un post partagé par Kensington Palace (@kensingtonroyal) le 14 octobre 2019 à 10h42 PDT

Le prince William et Kate Middleton descendent d’un jet au Pakistan.

Divers membres de la famille ont été critiqués pour les effets de leurs vols sur l’environnement

La famille royale a toujours exprimé un profond amour pour la

environnement. Harry et Meghan se sont beaucoup concentrés sur l’environnement

initiatives, y compris le lancement de Travalyst pour aider à créer des moyens

suivre la demande de voyages. Pourtant, Harry et Meghan volent souvent en privé,

tout comme les autres membres de la famille royale.

Les membres de la famille royale ont défendu leurs décisions de voler en privé, citant que c’est souvent à des fins de sécurité et de planification. Mais les membres de la famille royale ont également noté qu’ils avaient fait de nombreux progrès en matière de protection de l’environnement, ce qui «compensait» leur utilisation d’avions privés.

Le prince Charles dépense le plus en voyages

Parmi tous les membres de la famille, le prince Charles dépense le plus d’argent en voyage – et ce n’est même pas proche. Entre mars 2018 et mars 2019, Charles a dépensé plus de 1,13 million de livres en voyages, soit près de 1,5 million de dollars, selon la BBC (il est important de noter que les calculs étaient basés sur des voyages coûtant 15000 livres ou plus).

Les vols sont souvent offerts aux membres de la famille royale également, qui ne comptent pas dans leurs dépenses de voyage. L’année dernière, Elton John a offert l’utilisation de son jet privé à Harry et Meghan afin qu’ils puissent s’envoler vers son domaine français le plus privé possible. Les jets privés sont utilisés moins fréquemment que les hélicoptères; La BBC a signalé que 207 voyages en hélicoptère ont été effectués, mais seulement 56 en avion.

Le Prince Charles descend d’un hélicoptère | Max Mumby / Indigo / .

Les autres membres de la famille royale ont dépensé beaucoup moins que Charles

Charles a fait battre le reste de la famille royale par un long shot

en ce qui concerne les dépenses de voyage. Les deuxièmes voyageurs les plus coûteux étaient Harry et

Meghan, qui a dépensé environ 173 000 $ en voyages au cours de la même période. Les reines

voyage a totalisé environ 153 000 $, et les coûts de William et Kate ont atteint environ

152 000 $.

Parfois, c’est une meilleure option pour la famille royale

voler simplement en privé. Mais ils ont tendance à voler commercialement quand ils le peuvent –

au moins certains d’entre eux.