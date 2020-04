Vous souhaitez une peau lumineuse et éclatante? Découvrez comment le faire naturellement avec du concombre

Le concombre est l’un des ingrédients les plus bénéfiques que vous pouvez utiliser pour la peau

06 avril 20201: 58 h

Le concombre est l’un des meilleurs alliés de beauté pour les masques, car il est un excellent hydratant naturel et, en contact direct avec la peau, sert à son tour de traitement à de nombreux problèmes de peau.

Ce merveilleux fruit, composé principalement d’eau, est idéal pour hydrater et protéger la peau, et stimule également la production naturelle de collagène et d’élastine dans le derme.

En plus de ceux mentionnés ci-dessus, le concombre aide à éliminer certaines des imperfections cutanées les plus courantes, telles que les cernes et les poches sur les paupières.

Masque de concombre au yaourt pour illuminer le visage

Ingrédients:

½ concombre mûr

3 cuillères à soupe de yogourt nature sans sucre

une cuillère à soupe de miel

préparation

Laver, éplucher et couper le concombre en petits morceaux, puis liquéfier et ajouter le yogourt et le miel, continuer de mélanger jusqu’à ce que tous les ingrédients soient homogènes, enfin appliquer le traitement sur toute la peau et laisser agir de 15 à 20 puis retirer avec de l’eau tiède.

