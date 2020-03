Vous verrez les gardiens de la galaxie dans Thor 4 – / Film

vin Diesel joue selon ses propres règles – il a changé son nom est Vin Diesel, après tout – ce qui signifie qu’il est parfaitement heureux de révéler des secrets que les producteurs et les cinéastes préfèrent garder secrets. Diesel a également l’habitude de parler parfois de projets qui ne semblent pas se produire du tout – c’est juste comment il roule, les amis. Et maintenant il a recommencé.

Dans une nouvelle interview, Diesel a laissé le chat sortir du sac et a révélé que les Gardiens de la Galaxie feraient leur apparition Thor: Amour et tonnerre.

Taika Waititi va utiliser les Gardiens de la Galaxie dans Thor 4.

Et Groot évolue. # FirstPrintingpic.twitter.com / iFVZWKBr0J

– BD (@BrandonDavisBD) 9 mars 2020

Dans l’interview ci-dessus, vous pouvez voir Vin Diesel mentionner simplement avec désinvolture que les Gardiens de la Galaxie vont avoir quelque chose à voir avec Thor 4. “Le réalisateur m’a parlé”, a déclaré Diesel, faisant référence au cinéaste de Love and Thunder Taika Waititi. “Thor incorporera certains des Gardiens de la Galaxie … ce qui sera très intéressant … je n’aurais peut-être pas dû dire quoi que ce soit.”

Ces déclarations sont plutôt vagues et il y a toujours une chance que Diesel soit mal informé. Mais amener les Gardiens à Thor n’est pas exactement un mouvement hors du champ gauche. Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie montre que Thor de Chris Hemsworth avait une excellente chimie avec l’équipage des Gardiens, et la fin de Fin de partie a fait exploser Thor dans l’espace avec les Gardiens.

Au début, il semblait que cela pourrait être une configuration pour Guardians of the Galaxy Vol. 3, mais ce film a subi un revers lorsque James Gunn a été licencié, puis réembauché, pour faire le film. En conséquence, Love and Thunder arrivera avant Guardians Vol. 3, ce qui signifie que nous sommes plus susceptibles de voir les Gardiens à Thor 4 en premier. On ne sait pas quelle importance les Gardiens auront dans Thor 4, et si je devais deviner, je dirais que ce sera probablement un élément mineur du film – des camées prolongés, essentiellement. Mais je peux me tromper.

Le seul autre indice de ce qui est à venir que Diesel a laissé tomber concerne son personnage Groot. Groot a commencé à grandir lorsque nous l’avons rencontré pour la première fois, mais au cours de plusieurs films, il est redevenu un bébé, puis l’adolescent Groot. Et maintenant? Selon Diesel, «Alpha Groot». Quant à ce que ça signifie, eh bien… je n’en ai aucune idée. Peut-être que personne ne le fait… sauf Vin Diesel.

Thor: Love and Thunder est actuellement prévu pour un 5 novembre 2021 Libération.

