Vous voulez voir Jesse Eisenberg comme Lex Luthor à nouveau? – / Film

Rappelez-vous quand Jesse Eisenberg eu le temps de sa vie à jouer une version loufoque loufoque de Lex Luthor? Le type de Lex Luthor qui met un pot de pisse sur le bureau de quelqu’un puis les fait exploser? Le type de Lex Luthor qui offre aux gens des Jolly Ranchers en les forçant dans leur bouche pour une raison quelconque? Eh bien, il serait parfaitement heureux de refaire tout cela. Et honnêtement, en tant que société, nous devrions simplement le laisser à ce stade.

Jesse Eisenberg a fait ses débuts super-vilains dans Batman v Superman: Dawn of Justice, jouant une version étourdie de Lex Luthor qui a confondu presque tout le monde. Lorsque le casting d’Eisenberg a été annoncé pour la première fois, je pensais qu’il était inspiré et j’ai supposé qu’il jouerait Luthor de la même manière qu’il jouait un autre gars riche moralement corrompu – Mark Zuckerberg dans The Social Network. Au lieu de cela, Eisenberg semblait s’inspirer de la performance de Jim Carrey Riddler dans Batman Forever, allant de façon excessive. Qu’on le veuille ou non, ce fut certainement une performance mémorable.

Il semble très improbable que nous revoyions jamais Eisenberg en tant que Luthor à ce stade, mais si quelqu’un voulait offrir le concert à l’acteur, il le prendrait. “Oh ouais, j’aimerais beaucoup [play Lex Luthor again] parce que c’est un personnage tellement cool », a déclaré Eisenberg à Comicbook.com. «Jouer un méchant dans un film de super-héros est la partie amusante. Les gentils vont bien, mais les méchants sont la partie amusante car ils deviennent un peu plus flamboyants. Bien sûr, le héros arrive, vous savez, à survivre. Mais, le méchant a toutes les lignes drôles. Je ne connais pas la première partie, mais la deuxième partie est quelque chose dans laquelle je pourrais certainement être impliqué, bien sûr. “

Eisenberg n’a pas tort. Les gens ont tendance à graviter davantage vers un méchant coloré qu’un héros – après tout, nous venons de voir un film entier sur le Joker, et il a remporté un Oscar à Joaquin Phoenix. Pourtant, le DCEU est dans un état si étrange en ce moment qu’il est difficile de savoir où en sont les choses. Batman obtient un redémarrage sous la forme de The Batman, et bien que Aquaman et Wonder Woman aient tous deux des suites à l’horizon, il n’y a aucun mouvement sur un nouveau film de Superman – c’est là que vous vous attendriez à ce que Luthor d’Eisenberg apparaisse s’il venait retour. Nous devrons nous contenter de ce que nous avons déjà, comme des moments où Luthor d’Eisenberg dit “Les capes rouges arrivent!” d’une voix chantante alors que nous mourons tous un peu à l’intérieur.

