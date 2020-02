Vous vous demandez comment voter dans les BRIT 2020? Un bouleversement énorme du système signifie que vous ne pouvez pas! – HITC

Les BRIT Awards 2020 sont presque là, mais il y a un grand changement pour cette année que les fans ne seront pas trop enthousiastes.

Alors que les BAFTA, les Oscars et les Grammys ne sont plus à l’ordre du jour, la saison des récompenses est loin d’être terminée avec les BRIT Awards 2020 qui poursuivent l’année la célébration de toutes les choses musicales.

Cela pourrait être une grande année pour Dave et Mabel, après avoir remporté chacun quatre nominations. Cependant, il y a eu une refonte du format en 2020 qui laissera sans aucun doute certains fans, qui voteraient généralement pour leurs artistes préférés, frustrés.

L’événement de cette année marque la 40e édition de la cérémonie et après avoir permis un niveau sans précédent d’implication des fans dans le passé, la cérémonie de 2020 placera les BRIT Awards fermement entre les mains des artistes.

Les BRIT Awards 2020

Les BRIT Awards 2020 devraient avoir lieu le mardi 18 février et le comédien Jack Whitehall sera l’hôte pour la troisième année consécutive.

La cérémonie de cette année sera retransmise en direct depuis l’O2 Arena de Londres, les téléspectateurs pouvant se connecter à la maison via ITV et ITV 2 pour la cérémonie et le tapis rouge respectivement.

Qui est nominé en 2020?

Il n’y a pas eu une petite controverse autour des nominés pour les BRIT Awards 2020, car la plupart des grandes catégories mixtes, telles que l’album britannique de l’année et la chanson de l’année, présentent des candidats masculins presque exclusivement, Mabel étant la seule artiste féminine à gagner une nomination pour la chanson de l’année.

Parmi les artistes à surveiller cette nuit, on compte Dave et Lewis Capaldi, qui ont tous deux quatre nominations.

Mabel et Stormzy emboîtent le pas avec trois nominations chacune tandis que Burna Boy, Harry Styles et Michael Kiwanuka ont tous deux nominations chacun.

Le vote est prévu pour un grand remaniement en 2020

Malheureusement pour les fans qui votent habituellement pour leurs artistes de musique préférés aux BRIT Awards, 2020 n’est pas votre année.

C’est vrai, seuls les artistes de la musique eux-mêmes pourront voter aux BRIT Awards 2020 après une décision controversée de rendre les prix plus similaires aux Oscars et aux Grammys qui ne permettent également aux artistes et cinéastes de voter.

La couverture des BRIT Awards 2020 devrait arriver à ITV le mardi 18 février à 20 heures.

Dans d’autres nouvelles, la bande-annonce de The French Dispatch: explorez la musique du dernier film de Wes Anderson