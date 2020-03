Vous vous ennuyez en quarantaine? Allez rattraper ces conseils!

Fatigué d’être inactif dans cette quarantaine pour COVID-19? Commencez à pratiquer les nouvelles tendances de maquillage à la fois pour porter un look différent en été

26 mars 2020 18 h 58

Profitez de ce temps libre pour devenir un professionnel du maquillage, il vous suffit de suivre ces merveilleux conseils étape par étape et vous porterez un faschion entier Vous vous amuserez!

Osez! Maquillage pendant la quarantaine

Ombres aquarelles

Équilibrez les couleurs sans exagération! Pour cela, il est nécessaire de mélanger la couleur et de la mélanger dans toute la paupière, il est pratique de le faire symétriquement pour obtenir une cohérence dans les teintes.

Osez! Maquillage pendant la quarantaine

Brille sur tes lèvres

Utilisez des couleurs pastel et neutres pour vos lèvres ou donnez-leur simplement une touche de brillance, mais n’oubliez pas, donnez à vos joues un autre éclat, alors optez toujours pour un ton naturel, pour que vous ayez l’air éblouissant!

Osez! Maquillage pendant la quarantaine

Faux cils

Actuellement, ils sont le boom, et la meilleure chose est que vous pouvez l’utiliser en toute occasion, vous avez également le choix entre plusieurs options, qu’il s’agisse de duos ou de trios de cils, ils rendront votre look naturel parfait.

>

Et pour finir, finissez par appliquer un peu de brillance sur votre visage, qui sont des touches stratégiques qui vous aideront à obtenir un effet wow, et qui n’exagéreront pas non plus votre image,

.