VOX annule une interview avec Espinosa de los Monteros à Cuatro pour présumée “manque de respect” à Monasterio

À la dernière minute et sans plus d’explications qu’un tweet, VOX a annulé l’interview avec Iván Espinosa de los Monteros qui était prévue dans ‘Quatre par jour‘ce vendredi 17 janvier dans l’après-midi. A travers le Twitter de son groupe parlementaire au Congrès, ils ont annoncé que le porte-parole n’accepterait pas de parler de la “broche parentale” controversée que le parti d’extrême droite entend mettre en œuvre dans des communautés comme Murcie ou Madrid.

Espinosa de los Monteros veto «Quatre par jour»

VOX fonde son veto sur «Quatre par jour» pour ce qu’ils considèrent comme un «manque de respect» et des «insultes» à Rocío Monasterio, porte-parole de l’Assemblée de Madrid, dans l’émission de “Tout est mensonge” ce même après-midi. “La monographie d’irrespect et d’insultes qui sont déversées contre Rocío n’est pas admissible”, a expliqué le tweet. Le monastère a été l’objet d’un débat pour ses crimes présumés de fraude et de mensonge documentaire. Le tout à la suite d’une information publiée par El País selon laquelle la dirigeante de VOX à Madrid a utilisé jusqu’en 2016 un faux visa de l’Association of Surveyors pour traiter les plans de travail lorsqu’elle travaillait comme architecte.

???? Nous avons annulé une interview avec @ivanedlm dans le programme @cuatroaldia ????

?? Il n’est pas recevable la monographie d’irrespect et d’insultes qui est déversée contre @monasterioR dans le programme ‘Tout est Ment’, de la même chaîne. https://t.co/b1HkkScX4P pic.twitter.com/qZGeTMQ7iL

– Groupe parlementaire VOX au Congrès (@VOX_Congreso) 17 janvier 2020

Depuis ‘Tout est un mensonge »ont répondu à la controverse en précisant que le programme” se limite à donner des informations, toujours avec la présomption d’innocence à venir ““Cependant, l’espace présenté par Risto Mejide a convoqué des représentants de VOX pour donner des explications ou réclamer ce qu’ils jugent approprié en direct:” Nos téléphones sont ouverts à toute déclaration que VOX veut faire “”, ont-ils déclaré.

Attendez aux portes du Congrès

Une équipe de «quatre par jour» est venue à la porte du Congrès des députés pour tenter de faire reculer Espinosa de los Monteros et accorder l’interview promise. “Nous vous donnons la possibilité de rectifier et répondre aux questions de “Quatre par jour”, “a indiqué la journaliste. Plus tard, elle a envoyé un message à Javier Negre:”Une fois l’urine bue, presque pas“, a-t-il cité avec raillerie en référence au dernier interviewé du programme, un gourou singulier qui s’est aspergé de sa propre urine.

