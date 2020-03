Vox, avec une machette contre le “marionnettiste” Paco León: “Peu de collejas vous ont donné”

Pour une raison quelconque, le parti politique Vox a décidé ce week-end de souligner le travail des “Espagnols à la campagne” attaquant en cours contre le syndicat des artistes de notre pays. “L’Espagne peut vivre sans ses marionnettistes, mais pas sans ses agriculteurs et ses éleveurs. Aujourd’hui, comme toujours, merci à tous les Espagnols de la campagne pour votre travail.“, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux avec une photo de Javier Bardem, Pedro Almodóvar et Eduardo Casanova.

Paco León n’était qu’une des nombreuses personnes anonymes et bien connues qui ont décidé de répondre à ces paroles incendiaires. “Je suis profondément attristé de lire ceci … c’est un crime de haine. Cela ne peut pas être dit par un parti politique qui veut se considérer comme démocrate “, a-t-il répondu en citant la publication originale.

Acteur et réalisateur Paco León

“Nous sommes plutôt des artistes, des acteurs et des réalisateurs qui n’ont pas l’intention de transformer la culture en secte politique”, a répondu Vox à Paco León. “Soit dit en passant, quelques collèges vous ont donné pendant le tournage de ‘Aída’“a-t-il ajouté, évoquant son rôle mythique de Luisma. Il est frappant de constater que le parti d’extrême droite n’a choisi de répondre qu’à ses critiques parmi les nombreuses reçues depuis dimanche.” Contre l’obscurité, la lumière. Contre la haine, l’amour. Contre la stupidité, la culture », a ensuite publié l’acteur et réalisateur, en évitant de mentionner tout autre récit.

Anabel Alonso et Cepeda répondent également

Sans aller plus loin, Anabel Alonso a également cité le tweet de Vox pour jouer sa défense des agriculteurs: “Ce qui est clair, c’est que l’Espagne peut vivre sans des gens comme vous, que la seule chose que vous semez est la haine” . “Vous, ni culture, ni agriculture. Nostalgie de la dictature“a ajouté l ‘actrice et présentatrice plus tard.

Cepeda, candidate à «Operación Triunfo 2017», était un autre des «marionnettistes» qui a ajouté à la critique de la formation de l’extrême droite. “Message d’un marionnettiste au connard qui tient ce compte. Remerciez également tous les journaliers étrangers et immigrants qui collectent votre récolte“écrit-il, se référant aux proclamations et mesures xénophobes promues par Vox.” Il n’y a plus de dégoût “, a déclaré le chanteur.

