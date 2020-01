“Vox ne cherche pas à éduquer, mais à apprivoiser”

Le “pin parental” est devenu l’une des grandes controverses avec lesquelles l’année 2020 a commencé. L’initiative de Vox dans le gouvernement de Murcie afin que ce soient les parents qui décident des sujets et des dynamiques que leurs enfants peuvent recevoir, a semé un véritable chaos dans l’opinion publique et dans l’exécutif, réveillant d’innombrables détracteurs.

Antonio Maestre et José Luis Roig dans ‘laSexta noche’

‘laSexta noche’ a abordé cette question dans son programme du 18 janvier, avec une banque d’opinionistes pour donner leur avis sur le sujet. Parmi eux, a déclaré Antonio Maestre, qui a fait un plaidoyer dans lequel il a défini la “broche parentale” comme “un acronyme pour National Catholic Integrist Permit“En outre, le journaliste a été très clair sur ce que cherche l’extrême droite Ce n’est pas éduquer, mais apprivoiser. “C’est ce qu’Emilia Pardo Bazán a dit au sujet de l’éducation des femmes au XIXe siècle: les femmes n’étaient pas éduquées, elles étaient apprivoisées”.

«Ils veulent un dressage, mais pas pour leurs propres enfants parce que les enfants de Rocío Monasterio ne vont pas dans une école publique. Leurs enfants sont à l’abri de leur peur car ils vont dans une école privée. Elle cherche à dompter le reste, à dompter ou à essayer d’empêcher d’autres enfants d’être éduqués en liberté“a dit Maestre.” Il y a un complot dialectique qui utilise l’extrême droite qui est de parler de liberté. Ils sont précisément contre. Ils veulent prendre leur propre décision, la seule qui prévaut et éviter aux enfants qui sont éduqués et qui ont une pensée critique d’être libres“.

Évitez une éducation raciste, machiste et homophobe

Le discours de Maestre était très proche de ce que le pouvoir exécutif avait donné dans sa demande de retrait de l’épinglette parentale, en particulier des paroles d’Irene Montero, ministre de l’égalité. «Les enfants ont des droits et les adultes ont des devoirs à leur égard. Ce qui prévaut, c’est la loi de l’enfant. Ce qu’il faut faire, c’est défendre ces enfants de ces parents. S’il y a des parents racistes, machos et homophobes, l’éducation et l’école publique doivent leur donner des solutions et des solutions afin qu’ils se rendent compte que ce qui est à la maison n’est pas tout ce qu’il y a. “

.