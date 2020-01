Voyagez aux Bahamas et vivez une année sabbatique via Airbnb | .

Airbnb est une entreprise qui propose une plate-forme logicielle dédiée à l’offre d’hébergement privé et touristique, et vous donne désormais la possibilité de voyage aux Bahamas et avoir une année sabbatique.

L’entreprise recherche cinq participants de sorte qu’ils sont pendant deux mois dans l’archipel composé de 700 îles.

Après l’Italie et l’Antarctique, c’est le Premier congé sabbatique d’Airbnb en 2020, qui cherche à inspirer les gens à redonner aux gens et aux destinations dans une expérience transformatrice.

L’objectif de l’année sabbatique est que les participants aient la possibilité de redonner quelque chose à la société et d’aider les habitants après le l’ouragan Dorian.

Au cours de l’initiative Airbnb, les cinq participants durant les mois de avril et mai Ils peuvent explorer la diversité du tourisme offert par l’archipel pour aider à préserver la culture et les ressources naturelles du bel endroit.

“Airbnb et le Bahamas National Trust, une ONG locale qui protège 32 parcs nationaux du pays, offrent à cinq participants une occasion unique dans la vie de s’éloigner de la routine et de vivre dans une oasis écologique à travers un sabbat aux Bahamas,” partie d’une déclaration.

Ce pays est soutenu par les visites de touristes, malheureusement depuis que l’ouragan Gloria a eu quelques problèmes pour reconstruire son marché touristique mais avec l’aide d’Airbnb et du Bahamas National Trust, cet objectif sera atteint rapidement.

“Les Bahamas sont prêtes à recevoir des visiteurs alors que nous nous efforçons de restaurer certaines zones de l’archipel dévastées par l’ouragan Dorian”, a déclaré Eric Carey, directeur exécutif du Bahamas National Trust.

Ce qui doit être fait pendant ces deux mois est: restauration des récifs de corail, cultiver des fragments de récifs coralliens puis transplanter dans les zones touchées sur toute la destination, reproduire l’écosystème de la terre et du parc marin d’Exuma Cays dans d’autres eaux autour de la destination, les techniques de propagation des arbres indigènes et ils vont créer une ferme de théiers et ils vont ils enquêteront sur les espèces indigènesIls pratiqueront la culture traditionnelle de l’ananas et cultiveront du sel marin.

Ceux qui souhaitent participer doivent entrer sur airbnb.com/sabbatical et remplir le formulaire de demande. Avant de le faire, il est important de lire attentivement les règles de sélection disponibles sur le site.

Les candidats doivent être plus de 18 ans, parlent anglais et ont la possibilité de vivre aux Bahamas pendant deux mois (avril à mai 2020) en faisant du bénévolat ONG Bahamas National Trust. Les candidats devront également démontrer leur engagement à vouloir contribuer à la vie du lieu.

