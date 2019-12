Voyez à quoi ressemble Jennifer López dans ses leggins d'entraînement ¡Buena es poco!

Jennifer Lopez surprenez avec vos leggins serrés

21 décembre 2019

Jennifer Lopez ou mieux connu comme Jlo, Elle est répertoriée comme l'une des célébrités les plus sensuelles de ces dernières années. Non seulement ses mouvements en dansant sur la scène l'ont amenée au sommet de la popularité, mais son corps impressionnant a fait que beaucoup de femmes l'imitent.

L'une des tenues qui rehaussent la silhouette de l'actrice et chanteuse sont les leggins, de sorte que la danseuse les utilise régulièrement pour se révéler être une experte de la mode.

La belle chanteuse a vu plus d'une fois défiler à travers les tapis rouges différents styles de vêtements, qui sont conçus par de grands designers et des entreprises de luxe.

Cependant, le radiant JLo Il préfère les leggings pour la vie quotidienne car il dit qu'il se sent plus détendu et confortable.

Les paparazzis ont capturé à plusieurs reprises le chanteur de la chanson «Danse sur le sol», tout en effectuant vos exercices. Démontrer une fois de plus, être la reine des leggins. Depuis selon JLo L'astuce pour les rendre parfaits sur votre corps est de les utiliser car ils aident à cacher certaines zones de votre corps.

Bien que la couleur blanche soit l'un des tons préférés de la chanteuse, nous pensons que les leggins noirs ou légers sont ceux qui exaltent le mieux la silhouette, la rendant plus sensuelle.

Et pour vous, quelle couleur vous convient le mieux?